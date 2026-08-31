Bilanț în creștere în Ciprul de Nord: cel puțin opt morți și 17 dispăruți după ce un feribot s-a scufundat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 08:08

Cel puțin opt persoane au murit, iar 17 sunt date dispărute după ce un feribot care transporta 259 de pasageri și opt membri ai echipajului s-a scufundat duminică, la scurt timp după ce a părăsit portul Kyrenia din Republica Turcă a Ciprului de Nord (RTCN), cu destinația Tasucu, în sudul Turciei, transmite Reuters.

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