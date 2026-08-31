Bilanț în creștere în Ciprul de Nord: cel puțin opt morți și 17 dispăruți după ce un feribot s-a scufundat

Cel puțin opt persoane au murit, iar 17 sunt date dispărute după ce un feribot care transporta 259 de pasageri și opt membri ai echipajului s-a scufundat duminică, la scurt timp după ce a părăsit portul Kyrenia din Republica Turcă a Ciprului de Nord (RTCN), cu destinația Tasucu, în sudul Turciei, transmite Reuters.
La bordul ambarcațiunii se aflau, în total, 270 de persoane — 258 de pasageri și membrii echipajului. Nava, de tip catamaran, s-a răsturnat la doar doi kilometri de țărm, potrivit autorităților locale.
Bilanțul a crescut de-a lungul zilei
Primul bilanț anunțat de premierul nord-cipriot, Ünal Üstel, a fost de șase morți. Numărul victimelor confirmate a crescut ulterior la opt, iar autoritățile continuă să caute 17 persoane date dispărute.
Supraviețuitori ai naufragiului au relatat momente de haos la bordul feribotului, descriind mișcări bruște și necontrolate ale navei, precum și ruperea provei în urma unui ultim impact violent cu suprafața apei.
Naufragiu lângă Ciprul de Nord: Feribot cu 270 de pasageri, răsturnat în mare | VIDEO
Căpitanul și echipajul, reținuți pentru interogatoriu
Autoritățile din Turcia i-au reținut pentru interogatoriu pe căpitanul feribotului și pe ceilalți membrii ai echipajului, în cadrul anchetei deschise pentru a stabili cauzele accidentului.
Operațiuni ample de căutare și salvare
Operațiunile de căutare a persoanelor date dispărute au continuat duminică seara. La fața locului au intervenit patru vase ale pazei de coastă nord-cipriote, cinci nave ale pazei de coastă turce, un vas civil de pasageri și două elicoptere, potrivit informațiilor transmise de ministerul de interne.
Reprezentanții autorităților nu au exclus posibilitatea ca bilanțul victimelor să crească pe măsură ce căutările avansează.
Condiții meteo discutabile
În jurul insulei Cipru s-au înregistrat furtuni puternice sâmbătă, cu o zi înaintea tragediei. Duminică, însă, condițiile meteo au fost considerate suficient de bune pentru călătoriile pe mare, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la cauzele exacte ale răsturnării feribotului — aspect care urmează să fie clarificat de ancheta aflată în desfășurare.