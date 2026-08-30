O dronă a intrat în spațiul aerian al Moldovei, dar a ieșit după 9 minute

Publicat 30 aug. 2026, 18:21 Actualizat 30 aug. 2026, 18:22

Alertă de securitate la granița Republicii Moldova: O dronă sau un obiect aerian provenit din Ucraina a pătruns duminică în spațiul aerian național prin regiunea transnistreană. Survolul a durat nouă minute, după care aparatul s-a întors în spațiul aerian ucrainean.

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