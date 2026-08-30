O dronă a intrat în spațiul aerian al Moldovei, dar a ieșit după 9 minute

Alertă de securitate la granița Republicii Moldova: O dronă sau un obiect aerian provenit din Ucraina a pătruns duminică în spațiul aerian național prin regiunea transnistreană. Survolul a durat nouă minute, după care aparatul s-a întors în spațiul aerian ucrainean.
Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost din nou încălcat duminică, în contextul valului de atacuri aeriene lansat de Federația Rusă asupra infrastructurii ucrainene. Serviciul operații aeriene al Armatei Naționale a detectat la ora 15:50 un obiect aerian neidentificat — cel mai probabil o dronă — care a pătruns pe teritoriul țării dinspre regiunea Odesa.
Aparatul de zbor a intrat pe teritoriul moldovean prin sectorul transnistrean, în dreptul localității Dnestrovsk, venind din direcția Limanske (Ucraina). După un survol ce a durat exact nouă minute, obiectul a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 15:59, urmând exact același traseu de întoarcere spre Ucraina.
Reacția Ministerului Apărării de la Chișinău
Reprezentanții Ministerului Apărării nu au specificat deocamdată tipul exact al aparatului de zbor, însă primele date din teren indică o dronă de atac sau de recunoaștere. Autoritățile de la Chișinău au subliniat că astfel de incursiuni neautorizate pun în pericol securitatea națională și sunt o consecință directă a războiului din țara vecină.
„Autoritățile naționale, în strânsă colaborare cu partenerii internaționali, mențin o monitorizare strictă a spațiului aerian pentru a garanta siguranța cetățenilor”, au transmis reprezentanții apărării.
Peste 70 de încălcări ale spațiului aerian de la începutul războiului
Incidentul de duminică se înscrie într-o serie lungă de provocări la adresa securității Republicii Moldova. De la izbucnirea invaziei ruse în Ucraina, spațiul aerian moldovean a fost survolat ilegal de aproximativ 70 de ori.
Tensiunile au crescut semnificativ în ultima perioadă:
27 august: Chiar de Ziua Independenței Republicii Moldova, cinci drone au trecut ilegal frontiera de stat.
Prăbușire la Carabetovca: Unul dintre aparatele din 27 august s-a prăbușit pe un teren extravilan în apropierea drumului Chișinău-Basarabeasca, lângă localitatea Carabetovca.
Incursiunea de 9 minute de duminică reconfirmă riscurile de securitate majore la care sunt expuse statele din imediata proximitate a zonei de conflict.