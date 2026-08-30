Avertisment de la Moscova: Rețeaua energetică a Ucrainei, ținta unor lovituri masive

Scris de Iulian Budusan Publicat: 30 aug. 2026, 15:31

Moscova a anunțat duminică intenția de a lovi sistematic infrastructura civilă și energetică a Ucrainei, prezentând noul val de bombardamente drept o reacție la atacurile ucrainene împotriva țintelor rusești, informează Politico.

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