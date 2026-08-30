Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Focuri de armă la o petrecere rave în Elveția. Mai multe victime
Incident Elveția/ Profimedia
Mai multe persoane au fost rănite după ce s-au tras focuri de armă în noaptea de sâmbătă spre duminică, în apropierea unei petreceri rave organizate în Aarau, în nordul Elveției, în apropiere de Zurich. Poliția cantonală a declanșat o amplă operațiune în zonă și le-a cerut oamenilor să se îndepărteze de locul incidentului, relatează AFP.
Citește și
- 10:25Presiunea maximă funcționează: Iranul se prăbușește sub politica Trump
- 09:38Diplomat rus: Crește riscul ca SUA și aliații să folosească arme nucleare în Europa
- 08:32Schimb de focuri în SUA: Un polițist a murit, iar altul a fost rănit
- 21:11Sprijin în Congresul SUA pentru trupele americane din România
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News