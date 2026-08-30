Focuri de armă la o petrecere rave în Elveția. Mai multe victime

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 30 aug. 2026, 09:50

Mai multe persoane au fost rănite după ce s-au tras focuri de armă în noaptea de sâmbătă spre duminică, în apropierea unei petreceri rave organizate în Aarau, în nordul Elveției, în apropiere de Zurich. Poliția cantonală a declanșat o amplă operațiune în zonă și le-a cerut oamenilor să se îndepărteze de locul incidentului, relatează AFP.

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