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Focuri de armă la o petrecere rave în Elveția. Mai multe victime

Incident Elveția/ Profimedia

Incident Elveția/ Profimedia

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 30 aug. 2026, 09:50

Mai multe persoane au fost rănite după ce s-au tras focuri de armă în noaptea de sâmbătă spre duminică, în apropierea unei petreceri rave organizate în Aarau, în nordul Elveției, în apropiere de Zurich. Poliția cantonală a declanșat o amplă operațiune în zonă și le-a cerut oamenilor să se îndepărteze de locul incidentului, relatează AFP.

Poliția cantonală a anunțat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că în zona Schachen din Aarau au fost trase focuri de armă și că incidentul s-a soldat cu mai multe victime.

„Aarau: Focuri de armă la un eveniment din Schachen. Mai multe victime. Operațiune polițienească amplă în desfășurare. Stați departe de zonă”, a transmis poliția, fără să ofere alte informații legate de acest incident.

Potrivit presei locale, amploarea operațiunii ar putea indica faptul că suspecții sunt încă în libertate și sunt căutați de autorități.

Focurile de armă, în apropierea unui eveniment cu mii de participanți

Potrivit publicației elvețiene Blick, focurile de armă ar fi fost trase înainte de ora 03:00, ora locală, în apropierea „Aarauer Rave”, o petrecere techno organizată anual. Evenimentul a avut loc la hipodromul din Aarau, începând de sâmbătă, ora 15:00, până duminică, la ora 02:00, și a atras aproximativ 3.500 de persoane, relatează Arab News.

Purtătoarea de cuvânt a poliției, Vanessa Rumpold, a declarat pentru Blick că incidentul „ar fi avut loc la hipodrom”.

Ce spune poliția

Autoritățile elvețiene nu au oferit, până în acest moment, detalii despre circumstanțele în care s-a produs incidentul. Purtătoarea de cuvânt a poliției, Vanessa Rumpold, a confirmat însă că „mai multe focuri de armă au fost trase în cadrul unui grup mare de persoane”.

Un martor citat de publicația Blick a relatat că a auzit „focuri de armă în rafală”.

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