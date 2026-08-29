Suedia trimite avioane Gripen în Finlanda, pe fondul tensiunilor regionale. Cât va dura misiunea?

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 29 aug. 2026, 08:22

Armata suedeză va participa la supravegherea și protejarea teritoriului Finlandei cu avioane de luptă Gripen și o corvetă, cel puțin până la sfârșitul anului 2026. Măsura vine în contextul deteriorării situației de securitate din regiune și al temerilor privind extinderea efectelor războiului din Ucraina către frontierele nordice ale NATO cu Rusia.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre suedinafinlandaavioane Gripennato