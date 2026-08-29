Suedia trimite avioane Gripen în Finlanda, pe fondul tensiunilor regionale. Cât va dura misiunea?

Armata suedeză va participa la supravegherea și protejarea teritoriului Finlandei cu avioane de luptă Gripen și o corvetă, cel puțin până la sfârșitul anului 2026. Măsura vine în contextul deteriorării situației de securitate din regiune și al temerilor privind extinderea efectelor războiului din Ucraina către frontierele nordice ale NATO cu Rusia.
Suedia își consolidează sprijinul militar pentru Finlanda
Forțele de apărare finlandeze au anunțat, vineri, că armata suedeză va participa la misiunile de supraveghere și protejare a teritoriului Finlandei cu avioane de luptă Gripen și o corvetă, conform Reuters.
„Echipamentele suedeze consolidează în special supravegherea aeriană, eliberând resursele proprii ale Forțelor de Apărare finlandeze pentru respingerea încălcărilor și gestionarea incidentelor, dacă va fi necesar”, au transmis Forțele de Apărare ale Finlandei într-un comunicat.
Cele două țări, care au devenit recent membre ale NATO, au deja o cooperare bilaterală strânsă în domeniul apărării. Finlanda are o frontieră estică de 1.340 de kilometri cu Rusia.
Ministrul suedez al Apărării, Pal Jonson, a declarat pentru Reuters că Suedia a răspuns unei solicitări formulate de Finlanda pentru consolidarea apărării aeriene, pe fondul deteriorării situației de securitate.
„Suedia a răspuns unei solicitări a Finlandei de a-și consolida apărarea aeriană din cauza deteriorării situației de securitate”, a declarat ministrul.
În ce condiții ar putea interveni?
Pal Jonson a precizat că, în baza acordului, forțele armate suedeze ar putea, dacă va fi necesar, să sprijine Finlanda pentru respingerea încălcărilor teritoriului său.
Pe lângă avioanele de luptă și navele dotate cu capacități de combatere a dronelor, Suedia ar putea contribui și cu sisteme terestre antidronă, a mai precizat ministrul suedez al Apărării. Participarea militară suedeză este prevăzută cel puțin până la sfârșitul anului 2026.
Incidentele cu drone amplifică temerile în nordul NATO
Pătrunderea accidentală a unor drone militare în spațiul aerian al Finlandei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei a alimentat temerile că războiul din Ucraina s-ar putea extinde către frontierele nordice ale NATO cu Rusia.
În contextul în care Ucraina și-a intensificat atacurile asupra unor porturi rusești de la Marea Baltică utilizate pentru transportul petrolului, unele dintre dronele ucrainene și-au ratat țintele. Situația a determinat emiterea unor alerte de securitate în țările vecine.
Cooperarea militară dintre Suedia și Finlanda are loc, astfel, pe fondul unei atenții sporite acordate securității aeriene și maritime în regiunea Mării Baltice.
Finlanda comandă sisteme antiaeriene produse de Saab
Separat, compania suedeză Saab, producătorul avioanelor Gripen, a anunțat vineri că a primit din partea Finlandei o comandă în valoare de 1,2 miliarde de coroane suedeze, echivalentul a 126 de milioane de dolari. Contractul vizează sistemul portabil de rachete antiaeriene RBS 70 NG.
Comanda reprezintă o nouă componentă a cooperării în domeniul apărării dintre cele două țări, care și-au consolidat relațiile militare în urma aderării la NATO.