Norvegia se pregătește pentru noul rege. Haakon al VIII-lea va depune jurământul la câteva zile după moartea tatălui său

Haakon al VIII-lea va depune marți jurământul de credință față de Constituția Norvegiei, la câteva zile după moartea tatălui său, regele Harald al V-lea. Noul suveran va participa la ceremonia organizată în Parlamentul de la Oslo și va susține o scurtă alocuțiune.
Data și ora evenimentului au fost anunțate vineri de președintele Parlamentului norvegian, Masud Gharahkhani, la televiziunea publică NRK. Ceremonia va avea loc marți, la ora locală 13:00, respectiv 11:00 GMT, iar publicul o va putea urmări în direct la televiziune.
Jurământul noului rege are loc în Parlamentul Norvegiei
Haakon al VIII-lea va depune jurământul în interiorul Stortingului, Parlamentul Norvegiei, aflat în apropierea Palatului Regal din Oslo. Procedura este obligatorie pentru monarhul care urcă pe tron.
Prin această etapă, noul rege își asumă oficial obligația de a respecta Constituția norvegiană. Potrivit Parlamentului, discursul pe care îl va susține cu această ocazie va evidenția faptul că atribuțiile monarhului sunt limitate și stabilite prin Constituție.
Evenimentul vine după dispariția regelui Harald al V-lea, care a murit vineri dimineață, într-un spital din Oslo, la vârsta de 89 de ani. Haakon îi succede astfel tatălui său la conducerea monarhiei norvegiene.
Norvegia nu mai are ceremonie de încoronare
Schimbarea de monarh nu este urmată în Norvegia de o încoronare tradițională. Țara a renunțat la acest tip de ceremonie, însă există o tradiție distinctă asociată preluării tronului.
Olav al V-lea, tatăl lui Harald al V-lea, a introdus în 1958 ceremonia de binecuvântare. Harald și regina Sonja au respectat la rândul lor această tradiție atunci când au preluat tronul, în 1991.
O ceremonie similară este așteptată și pentru Haakon al VIII-lea. În mod tradițional, binecuvântarea este urmată de un turneu al noului monarh prin Norvegia.
Haakon al VIII-lea ar putea susține primul discurs sâmbătă
Înaintea ceremoniei de la Parlament, noul rege este așteptat să se adreseze poporului norvegian printr-un discurs televizat.
Casa Regală a Norvegiei a confirmat până acum că Haakon va susține o alocuțiune transmisă în direct „în primele zile” ale domniei sale. Unele relatări de presă, încă neconfirmate oficial, indică ziua de sâmbătă pentru primul discurs al noului suveran.
La ceremonia de marți, Haakon al VIII-lea va avea, de asemenea, o intervenție scurtă după depunerea jurământului.