Norvegia se pregătește pentru noul rege. Haakon al VIII-lea va depune jurământul la câteva zile după moartea tatălui său

Publicat 28 aug. 2026, 22:15 Sursă Agerpres

Haakon al VIII-lea va depune marți jurământul de credință față de Constituția Norvegiei, la câteva zile după moartea tatălui său, regele Harald al V-lea. Noul suveran va participa la ceremonia organizată în Parlamentul de la Oslo și va susține o scurtă alocuțiune.

Distribuie articolul