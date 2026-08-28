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Britanic căutat de 20 de ani, prins în Ungaria după ce a trecut prin România VIDEO

Britanic reținut/ Captură video

Britanic reținut/ Captură video

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 aug. 2026, 22:07
SursăRealitatea PLUS

Un britanic în vârstă de 60 de ani, căutat de autoritățile americane de aproximativ 20 de ani, a fost reținut în Ungaria după ce polițiștii maghiari au primit informații de la FBI și au identificat mașina cu care acesta intrase în țară din România. Bărbatul este anchetat în SUA într-un caz privind constrângerea unui minor la activități sexuale ilegale.

Potrivit Biroului Național de Investigații din Ungaria, citat de MTI și Agerpres, bărbatul se afla în atenția autorităților americane încă din 2003. Acesta ar fi părăsit Statele Unite în septembrie 2004, cel mai probabil cu destinația Regatul Unit. În 2006, pe numele său a fost emis un mandat internațional de arestare.

Anchetatorii ungari au primit informații de la FBI și au identificat autoturismul cu numere de înmatriculare britanice folosit de bărbat. Polițiștii i-au urmărit deplasarea după ce acesta a intrat în Ungaria din România, pe 26 august.

După ce au identificat poziția autoturismului, polițiștii ungari l-au oprit pe bărbat în apropiere de Polgár, în nord-estul țării. În urma verificării identității, acesta a fost reținut. Autoritățile au inițiat procedura de extrădare, dar o instanță l-a eliberat ulterior în așteptarea unor măsuri ulterioare.

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