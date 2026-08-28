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Extern· 1 min citire
Britanic căutat de 20 de ani, prins în Ungaria după ce a trecut prin România VIDEO
Britanic reținut/ Captură video
Publicat28 aug. 2026, 22:07
SursăRealitatea PLUS
Un britanic în vârstă de 60 de ani, căutat de autoritățile americane de aproximativ 20 de ani, a fost reținut în Ungaria după ce polițiștii maghiari au primit informații de la FBI și au identificat mașina cu care acesta intrase în țară din România. Bărbatul este anchetat în SUA într-un caz privind constrângerea unui minor la activități sexuale ilegale.
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