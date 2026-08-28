Incendiile din Franța au provocat pagube de 500 milioane de euro. Case, afaceri și păduri afectate

Incendiile de vegetație care au afectat Franța în vara acestui an au generat aproximativ 25.000 de dosare de despăgubire, cu un cost estimat la aproape 500 de milioane de euro, potrivit France Assureurs. Bilanțul financiar ar putea crește însă, întrucât victimele mai pot declara pagube până la finalul acestei luni.
Aproape 25.000 de cereri de despăgubire
Incendiile devastatoare din această vară au provocat pagube importante în Franța, în special în regiunea Gironde, unde autoritățile și companiile de asigurări evaluează în continuare pierderile.
France Assureurs, federația care reprezintă aproape toți asigurătorii din Franța, a anunțat că până la mijlocul lunii august au fost înregistrate aproximativ 25.000 de cereri de despăgubire, valoarea totală fiind estimată la aproape 500 de milioane de euro.
Această primă evaluare evidențiază „amploarea excepțională a pagubelor”, spune Florence Lustman, președinta France Assureurs, potrivit Le Figaro.
Valoarea estimată este, cel mai probabil, una provizorie. Persoanele afectate au la dispoziție până câteva zile, respectiv până pe 31 august, pentru a-și declara pierderile, astfel că numărul dosarelor și valoarea despăgubirilor ar putea crește.
Cele mai multe pagube au afectat locuințele
Marea majoritate a dosarelor vizează proprietăți private. Astfel, aproximativ 21.000 de cereri au fost depuse în acest segment, inclusiv pentru acoperirea costurilor de cazare temporară suportate de o parte dintre cele aproximativ 30.000 de persoane evacuate din locuințe la ordinul autorităților.
Incendii Franța / Foto: Facebook IGSU
Alte aproape 3.000 de cereri au fost înregistrate de profesioniști, printre care meșteșugari, proprietari de magazine, întreprinderi și fermieri, precum și de autoritățile locale.
Pierderi de aproape 30 de milioane de euro pentru afaceri
Peste 1.800 de dosare se referă la pierderi provocate de întreruperea activității economice. Acestea includ veniturile pierdute ca urmare a opririi forțate a activităților.
France Assureurs estimează aceste pierderi la aproape 30 de milioane de euro. În majoritatea cazurilor, firmele afectate nu au suferit însă pagube materiale directe, precizează federația.
Numărul solicitărilor de despăgubire depășește cu mult nivelul înregistrat în timpul incendiilor forestiere din Franța din vara anului 2022. Atunci, între începutul lunii iunie și sfârșitul lui septembrie, au fost înregistrate aproximativ 2.000 de cereri, cu un cost total de circa 80 de milioane de euro.
42.000 de hectare de pădure, mistuite în Gironde
Vara anului 2026 a fost marcată în Franța de valuri repetate de căldură și o secetă istorică, condiții care au favorizat extinderea incendiilor.
Cel mai grav incendiu a afectat regiunea Gironde, unde un megaincendiu a distrus aproximativ 42.000 de hectare de pădure la mijlocul lunii iulie. Evenimentul a fost considerat fără precedent din 1949.
Deși incendiul nu a provocat decese, pagubele materiale au fost considerabile. Localitatea Le Porge a fost cea mai afectată, cu aproximativ 180 de case distruse.
Ce spune Guvernul
În urma unei vizite efectuate în regiune la mijlocul lunii august, premierul Sébastien Lecornu a anunțat un pachet de măsuri pentru sprijinirea celor afectați.
Guvernul francez va acorda 12 milioane de euro sub formă de ajutoare imediate, alături de scutiri de impozite pentru întreprinderile afectate.
Autoritățile au anunțat, de asemenea, accelerarea procedurilor pentru emiterea autorizațiilor de construire necesare refacerii locuințelor distruse de incendii.