Incendiile din Franța au provocat pagube de 500 milioane de euro. Case, afaceri și păduri afectate

Publicat 28 aug. 2026, 19:23 Actualizat 28 aug. 2026, 19:27

Incendiile de vegetație care au afectat Franța în vara acestui an au generat aproximativ 25.000 de dosare de despăgubire, cu un cost estimat la aproape 500 de milioane de euro, potrivit France Assureurs. Bilanțul financiar ar putea crește însă, întrucât victimele mai pot declara pagube până la finalul acestei luni.

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