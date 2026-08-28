Jaf spectaculos la un muzeu din Viena. Hoții au plătit bilet, după care au furat un colier de milioane de euro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 19:34

Jaf spectaculos într-un muzeu din Viena. Doi bărbați au cumpărat bilete de intrare, apoi au spart cu un ciocan vitrina și au fugit cu un colier de milioane de euro. Unul dintre hoți era înarmat.

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