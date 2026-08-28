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Jaf spectaculos la un muzeu din Viena. Hoții au plătit bilet, după care au furat un colier de milioane de euro

Muzeu Viena/ Profimedia

Muzeu Viena/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 19:34

Jaf spectaculos într-un muzeu din Viena. Doi bărbați au cumpărat bilete de intrare, apoi au spart cu un ciocan vitrina și au fugit cu un colier de milioane de euro. Unul dintre hoți era înarmat.

Cei doi suspecți au intrat în muzeu după ce și-au cumpărat bilete. Potrivit Poliției austriece, aceștia nu purtau măști și au fost surprinși de camerele de supraveghere. Unul dintre bărbați era înarmat.

Colierul era expus în cadrul unei expoziții temporare dedicate casei franceze de bijuterii Van Cleef & Arpels, organizată la MAK între 10 iunie și 27 septembrie. Expoziția reunește aproximativ 500 de piese. Valoarea exactă a bijuteriei nu a fost comunicată de muzeu, însă radioul public austriac a relatat că aceasta a fost evaluată de Sotheby's la mai multe milioane de euro, în 2015.

Colierul are o istorie regală

Bijuteria a fost realizată special pentru fosta familie regală a Egiptului. Colierul a fost purtat de regina Nazli în 1939, la nunta fiicei sale Fawzia cu Mohammad Reza Pahlavi, cel care avea să devină ultimul șah al Iranului.

Van Cleef & Arpels descrie piesa drept o creație emblematică a bijuteriilor albe, realizată din platină și diamante.

În urma furtului, expoziția de la MAK a fost închisă. Vitrina spartă a fost opacizată, potrivit unui jurnalist AFP care a vizitat muzeul vineri.

Furtul are loc într-un context în care mai multe muzee europene au fost vizate recent de jafuri. În Franța, autoritățile au recomandat retragerea temporară a unor obiecte de valoare din vitrine, până la consolidarea sistemelor de protecție.

În Spania, o mare parte din Tezaurul din Villena, una dintre cele mai importante colecții de aur din Epoca Bronzului din Europa, a fost furată dintr-un muzeu din sud-estul țării.

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