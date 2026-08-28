Donald Trump va lipsi de la comemorările de 11 septembrie din New York. Pe cine trimite la eveniment în locul său

Publicat 28 aug. 2026, 19:58 Actualizat 28 aug. 2026, 20:11 Sursă Agerpres

Vicepreședintele american JD Vance va reprezenta administrația SUA la ceremonia de comemorare a victimelor atentatelor de la 11 septembrie, organizată la New York. Donald Trump nu este așteptat la Ground Zero, urmând să meargă la Pentagon și să susțină un discurs.

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