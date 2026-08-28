Donald Trump va lipsi de la comemorările de 11 septembrie din New York. Pe cine trimite la eveniment în locul său

Vicepreședintele american JD Vance va reprezenta administrația SUA la ceremonia de comemorare a victimelor atentatelor de la 11 septembrie, organizată la New York. Donald Trump nu este așteptat la Ground Zero, urmând să meargă la Pentagon și să susțină un discurs.
JD Vance va participa la ceremonia de la New York
Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, va reprezenta administrația americană la New York, unde vor avea loc ceremoniile dedicate împlinirii a 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001.
Informația a fost transmisă vineri de AFP, după apariția unor informații în The New York Times potrivit cărora președintele Donald Trump a decis să nu participe personal la ceremonia organizată la Ground Zero.
„Este în continuare prevăzut ca vicepreședintele să se deplaseze la New York și responsabili ai guvernului vor fi prezenți în cele trei situri” unde se derulează ceremoniile care marchează 25 de ani de la atentate, a declarat o sursă guvernamentală sub protecția anonimatului.
Cele trei locuri unde sunt comemorate victimele
Ceremoniile din 11 septembrie se desfășoară în trei locuri legate direct de atacurile teroriste din 2001. Principalul punct al comemorărilor este Ground Zero din New York, locul în care se aflau turnurile gemene ale World Trade Center.
Alte ceremonii au loc la Pentagon, în apropiere de Washington, precum și în Pennsylvania, în zona în care s-a prăbușit unul dintre avioanele deturnate în timpul atacurilor.
La Ground Zero, ceremonia are un caracter aparte, întrucât momentul solemn este rezervat în principal familiilor victimelor, care citesc numele celor pieriți în atentate.
Donald Trump ar urma să meargă la Pentagon
Potrivit informațiilor publicate de presa americană, Donald Trump va participa la evenimentele organizate la sediul Departamentului Apărării din Statele Unite.
Mai multe instituții media americane relatează că președintele va susține și un discurs la Pentagon. Casa Albă nu a răspuns imediat solicitării AFP referitoare la informațiile privind absența lui Trump de la ceremonia din New York și nici la motivul exact al acestei decizii.
Anna Kelly, purtătoarea de cuvânt adjunctă a Casei Albe, a subliniat însă că președintele păstrează o legătură personală cu orașul New York.
„Președintele Trump este mândru să fie new-yorkez și a vorbit despre propria sa experiență când a asistat la teribilele evenimente de la 11 septembrie”, a comentat Anna Kelly.
De ce nu va vorbi Trump la Ground Zero
Potrivit The New York Times, decizia președintelui de a merge la Pentagon, în locul fostului World Trade Center, ar fi fost influențată inclusiv de formatul ceremoniei de la New York.
„Președintele Trump este bineînțeles mereu binevenit”, a transmis organizația care administrează muzeul și situl memorial de la World Trade Center, fără să confirme sau să infirme prezența sa la ceremonia din acest an.
Instituția a reamintit că, de mai bine de un deceniu, ceremonia de la Ground Zero nu oferă tribuna pentru discursuri politice, ci doar membrilor familiilor celor uciși, care participă la lectura solemnă dedicată victimelor.
Potrivit informațiilor relatate de The New York Times, republicanul în vârstă de 80 de ani a preferat Pentagonul și pentru că își dorea să susțină un discurs.
Casa Albă promite un omagiu pentru victime și salvatori
Chiar dacă Donald Trump nu va fi prezent la ceremonia de la Ground Zero, reprezentanta Casei Albe a transmis că președintele va marca momentul comemorativ și va aduce un omagiu celor afectați de atacurile din 2001.
„Președintele Trump va saluta memoria celor care au murit din cauza teroriștilor infami, va onora curajul apropiaților lor și va aduce un omagiu salvatorilor”, a adăugat Anna Kelly.
Pentagonul nu a oferit deocamdată un comentariu cu privire la programul președintelui sau la informațiile referitoare la deplasarea sa în această zi.
2.977 de persoane au fost ucise în atentatele din 11 septembrie
Atentatele din 11 septembrie 2001 au fost comise de organizația jihadistă Al-Qaeda și au vizat World Trade Center din New York și sediul Pentagonului. Un al patrulea avion deturnat s-a prăbușit în Pennsylvania înainte de a-și atinge ținta.
În total, 2.977 de persoane au murit în atacurile din 11 septembrie 2001.