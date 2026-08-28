Criza extremă din Iran. Oamenii își vând locurile de veci pentru a supraviețui

. Potrivit unei analize Iran International, prețul unui loc de veci a ajuns să echivaleze cu veniturile strânse pe ani întregi de muncă. Pentru a supraviețui sau pentru a-și achita datoriile, tot mai multe familii își vând mormintele cumpărate în avans, în timp ce altele sunt nevoite să își transporte rudele decedate în sate izolate, singurele locuri unde înhumarea mai este gratuită.
Piața speculativă a locurilor de veci din Iran atinge cifre uluitoare, transformând ritualurile funerare într-un lux imposibil de atins pentru cetățeanul de rând. O analiză a pieței imobiliare funerare arată o prăpastie uriașă între tarifele stabilite de stat și prețurile practicate pe piața neagră.
În celebrul cimitir Behesht-e Zahra din Teheran, un loc suprapus pe trei niveluri este scos la vânzare pentru suma record de 30 de miliarde de riali (aproximativ 15.000 de dolari). Prin comparație, taxa oficială stabilită de autorități este de doar 3,47 miliarde de riali (circa 1.740 de dolari), ceea ce înseamnă că intermediarii sau proprietarii cer un preț de peste opt ori mai mare.
Muncă de o viață pentru un singur loc de înhumare
Raportate la veniturile populației, aceste costuri scot la iveală o realitate economică cruntă. În condițiile în care salariul minim lunar în Iran este de aproximativ 166 de milioane de riali (în jur de 83 de dolari), decalajul devine dramatic:
Peste 15 ani de muncă fără cheltuieli: Un muncitor plătit cu salariul minim ar trebui să redirecționeze absolut toate veniturile timp de 180 de luni pentru a-și permite un teren la prețul speculativ din capitală.
Tarife oficiale inaccesibile: Chiar și prețul standard aprobat de stat echivalează cu aproape două secole de economii lunare integrale (21 de salarii minime).
Specula s-a extins în toate marile orașe ale țării
Explozia prețurilor nu este un fenomen izolat în capitală, ci s-a extins rapid în toate regiunile:
Kermanshah (Cimitirul Bagh-e Ferdows): Ofertele pe piața liberă atrag sume de până la 34 de miliarde de riali (17.000 de dolari).
Kerman (Cimitirul Saheb al-Zaman): Un teren dublu ajunge la 20 de miliarde de riali (10.000 de dolari).
Karaj și Yazd: Parcelele simple sunt tranzacționate frecvent la prețuri de 10 miliarde de riali (5.000 de dolari).
Mashhad: În cimitirul Behesht-e Reza, cavourile de familie ajung la 18 miliarde de riali (9.000 de dolari), în timp ce o înhumare la Altarul Imamului Reza — cel mai important sit religios șiit din țară — costă până la 14 miliarde de riali (7.000 de dolari).