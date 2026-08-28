Criza extremă din Iran. Oamenii își vând locurile de veci pentru a supraviețui

Scris de Iulian Budusan Publicat: 28 aug. 2026, 16:27

. Potrivit unei analize Iran International, prețul unui loc de veci a ajuns să echivaleze cu veniturile strânse pe ani întregi de muncă. Pentru a supraviețui sau pentru a-și achita datoriile, tot mai multe familii își vând mormintele cumpărate în avans, în timp ce altele sunt nevoite să își transporte rudele decedate în sate izolate, singurele locuri unde înhumarea mai este gratuită.

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