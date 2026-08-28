Fără loc de parcare, fără mașină: Scenariul radical care ar elimina 70% din traficul bucureștean

Scris de Iulian Budusan Publicat: 28 aug. 2026, 13:26

Fără loc de parcare, fără mașină: regula strictă din Japonia care condiționează proprietatea auto ar produce un adevărat seism în București. Dacă măsura ar fi adoptată pe plan local, peste 75% dintre autoturisme ar dispărea peste noapte de pe străzi.

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