O nouă țară ar putea apărea pe harta lumii. Votul care schimbă soarta unui teritoriu

Un teritoriu din Pacific se apropie de un moment decisiv. După un referendum în care independența a primit 97,7% dintre voturi, Parlamentul din Papua Noua Guinee a început să analizeze rezultatul care ar putea schimba statutul regiunii.
Parlamentul începe procedura care poate schimba statutul Bougainville
Parlamentul din Papua Noua Guinee a început joi analiza rezultatului referendumului organizat în regiunea autonomă Bougainville, unde alegătorii s-au pronunțat într-o proporție covârșitoare pentru desprinderea de țară.
97,7% dintre locuitorii care au participat la consultare au votat pentru independență. Referendumul nu are însă, prin el însuși, caracter obligatoriu din punct de vedere legal, astfel că rezultatul trebuie să treacă printr-o etapă politică suplimentară.
Parlamentul național este cel care trebuie să ratifice rezultatul printr-un vot separat. Guvernul de la Port Moresby și autoritățile din Bougainville au convenit în această lună ca dezbaterea parlamentară să înceapă joi, însă data la care va avea loc votul final nu a fost stabilită.
Aproape 370.000 de oameni trăiesc în regiunea care vrea independența
Bougainville este o regiune autonomă din Papua Noua Guinee, cu aproximativ 370.000 de locuitori. Teritoriul cuprinde două insule principale, alături de mai multe insule de dimensiuni mai mici.
Procesul care a dus la referendumul pentru independență nu a fost unul rapid. Autoritățile regionale și guvernul central au purtat negocieri timp de mai mulți ani pentru a ajunge la formula prin care populația să poată fi consultată în privința viitorului regiunii.
Acum, rezultatul scrutinului a intrat într-o nouă etapă, iar decizia finală depinde de procedura parlamentară de la nivel național.
Bougainville vrea să devină stat independent până în 2030
Liderii din Bougainville au stabilit deja un calendar pentru schimbarea statutului regiunii. Planul prevede obținerea unei autonomii extinse până în septembrie 2027.
Etapa următoare ar urma să fie independența deplină, pentru care autoritățile regionale au indicat anul 2030 drept termen.
Respectarea acestui calendar depinde însă de evoluția procesului politic și de deciziile luate de Parlamentul din Papua Noua Guinee în urma referendumului.
Conflictul pentru mina Panguna a alimentat dorința de separare
Rădăcinile mișcării pentru independența Bougainville merg cu mult în urmă. Printre principalele nemulțumiri s-au aflat disputele legate de veniturile generate de mina de cupru și aur Panguna, care este în prezent închisă.
Mina a reprezentat la un moment dat una dintre cele mai importante surse de venit pentru regiune. Exploatarea a fost realizată de compania Rio Tinto înainte ca activitatea să fie oprită.
Tensiunile economice și politice au contribuit la izbucnirea unui război civil care a durat zeci de ani și în urma căruia au murit mii de oameni.
Acordul de pace din 2001 a deschis drumul către referendum
Conflictul s-a încheiat printr-un acord de pace semnat în 2001. Documentul a pus bazele unui nou aranjament politic între Bougainville și Papua Noua Guinee și a inclus înțelegerea privind organizarea, la un moment ulterior, a unui referendum referitor la independență.
Consultarea populației a avut astfel loc după ani de negocieri și a produs un rezultat net în favoarea desprinderii.
În cazul în care Parlamentul din Papua Noua Guinee va ratifica rezultatul, Bougainville ar putea intra în rândul celor mai noi state ale lumii.