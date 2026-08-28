„Depresia de toamnă” există cu adevărat? Ce spune psihologia despre scurtarea zilelor

Odată cu scăderea temperaturilor și scurtarea zilelor, mulți oameni observă o schimbare vizibilă de energie și dispoziție — o stare de oboseală, apatie sau tristețe difuză, pe care limbajul comun o numește „depresia de toamnă”. Deși expresia sună colocvial, fenomenul are o bază științifică reală și un nume clinic: tulburarea afectivă sezonieră (TAS), o formă de depresie cu tipar sezonier recurent, care poate dura, potrivit specialiștilor, între patru și cinci luni pe an.
Ce simptome are, de fapt, tulburarea afectivă sezonieră
Tulburarea afectivă sezonieră nu este doar o stare trecătoare de melancolie, ci se manifestă prin schimbări semnificative ale dispoziției, apetitului și nivelului de energie. Persoanele afectate raportează adesea o senzație de tristețe sau apatie prezentă în cea mai mare parte a zilei, timp de mai multe săptămâni la rând, precum și pierderea interesului pentru activități care anterior le făceau plăcere.
Tiparul de toamnă-iarnă, cel mai frecvent, se manifestă prin somnolență excesivă, poftă crescută de alimente bogate în carbohidrați, creștere în greutate și oboseală persistentă. Există și un tipar opus, de primăvară-vară, mai rar, caracterizat prin insomnie, apetit redus, agitație și iritabilitate.
Ce se întâmplă, de fapt, în creier odată cu scurtarea zilelor
Cauzele exacte ale tulburării afective sezoniere nu sunt complet elucidate, dar cercetătorii au identificat mai multe mecanisme biologice implicate. Reducerea expunerii la lumină naturală perturbă ritmul circadian, ceasul biologic intern care reglează somnul și starea de veghe. În paralel, nivelul de serotonină — neurotransmițătorul care influențează direct dispoziția — tinde să scadă odată cu expunerea solară redusă, în timp ce producția de melatonină, hormonul somnului, crește în tiparul de toamnă-iarnă, ceea ce explică senzația de oboseală și nevoia crescută de somn. Deficitul de vitamina D, mai frecvent în lunile cu soare puțin, poate agrava simptomele, printr-un efect asupra activității serotoninei.
Femeile, adulții tineri, persoanele cu antecedente familiale de depresie și cele care locuiesc la latitudini mai mari, unde zilele de iarnă sunt considerabil mai scurte, sunt mai expuse acestui tip de tulburare, potrivit datelor disponibile în literatura de specialitate.
Tristețe trecătoare sau tulburare afectivă sezonieră?
Diferența esențială dintre o simplă „lehamite de toamnă” și tulburarea afectivă sezonieră ține de intensitate, durată și impact asupra vieții cotidiene. Specialiștii recomandă consultarea unui psiholog sau psihiatru atunci când simptomele apar an de an în același interval sezonier, se agravează progresiv pe măsură ce sezonul avansează și afectează vizibil somnul, apetitul sau funcționarea socială și profesională a persoanei.
Printre opțiunile de tratament folosite în prezent se numără terapia cu lumină (expunere zilnică, timp de 30-45 de minute, la o sursă de lumină artificială puternică), psihoterapia — în special terapia cognitiv-comportamentală adaptată pentru acest tip de tulburare — și, în cazurile mai severe, tratamentul medicamentos antidepresiv, recomandat și monitorizat de un medic specialist. Unii pacienți beneficiază de inițierea tratamentului preventiv, înainte de debutul sezonier al simptomelor.
Notă: Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește o evaluare de specialitate. Dacă resimți simptome persistente de tristețe, oboseală sau lipsă de energie care îți afectează viața de zi cu zi, este recomandat să discuți cu un medic sau un psiholog.