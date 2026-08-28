„Depresia de toamnă” există cu adevărat? Ce spune psihologia despre scurtarea zilelor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 12:30

Odată cu scăderea temperaturilor și scurtarea zilelor, mulți oameni observă o schimbare vizibilă de energie și dispoziție — o stare de oboseală, apatie sau tristețe difuză, pe care limbajul comun o numește „depresia de toamnă”. Deși expresia sună colocvial, fenomenul are o bază științifică reală și un nume clinic: tulburarea afectivă sezonieră (TAS), o formă de depresie cu tipar sezonier recurent, care poate dura, potrivit specialiștilor, între patru și cinci luni pe an.

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