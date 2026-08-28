Crezi că suferi de depresie? Poate fi doar apatie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 07:59

Apatia rămâne una dintre cele mai puțin înțelese stări psihologice, deși apare frecvent în viața de zi cu zi. Pentru că seamănă cu depresia la suprafață, este adesea etichetată greșit.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre depresieapatie