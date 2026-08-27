Fănel Bogos: ”Toți voiau să mă închidă, Barbu (PNL) mi-a cerut să candidez”

Fănel Bogos, omul de afaceri din Vaslui care a ajuns în biroul lui Ilie Bolojan, a declarat joi seară, în exclusivitate, la „Miza Zilei”, emisiune moderată de Ana Maria Păcuraru, că nu a dat niciun ban pentru a se întâlni cu premierul demis. Mai mult, el a subliniat că fostul președinte interimar al organizației județene a PNL Vaslui, Mihai Barbu, a vorbit cu Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al Guvernului, să intermedieze întâlnirea de la Palatul Victoria.
”Eu trebuie să fiu închis, că așa au decis autoritățile”
”Barbu a venit în zonă să rezolve problemele, a venit și a văzut utilaje trimise pe 4 și pe 18, când au fost alegerile, a venit înainte de alegeri și a văzut curtea plină cu utilaje de 10 milioane de euro pentru extinderea, mărirea capacității abatorului și a spus că asemenea oameni trebuie sprijiniți. A vorbit dumnealui cu doamna Trăilă, ea i-a explicat situația, dumneaei a spus la a doua întâlnire că acolo sunt numai probleme, sunt plin de bube, sunt plin de lepră, n-are ce face nimeni, că eu trebuie să fiu închis, că așa au decis autoritățile”, a declarat Fănel Bogos
Omul de afaceri a susținut că Mihai Barbu i-ar fi sugerat să intre în politică pentru a scăpa de problemele cu autoritățile.
”Domnul Barbu mi-a spus așa: dacă vrei să nu mai ai probleme de genul ăsta, eu zic că ar trebui să te bagi în politică, să mai lași munca de zi cu zi, de dimineață până seara în ferme și să relaționezi, să te cunoască lumea, pentru că nu știe nimeni de tine și imaginea care o spun alții ceilalți o iau de bună”, a mai spus acesta.
Întrebat dacă s-a discutat și cu Ilie Bolojan despre o posibilă candidatură din partea PNL, Fănel Bogos a răspuns: ”Când am ajuns la domnul Bolojan, probabil i-a explicat domnul Barbu, i-am spus că pe timpul domnului Flutur, când a apărut gripa aviară, s-a întâmplat și cu mine, atunci am fost prins în vârtejul gripei aviare, venind la minister și la ANSVSA, domnul Flutur m-a întrebat dacă vreau să candidez că m-a văzut într-un fel mai cu inițiativă, sau nu știu cum m-a văzut, acolo unde m-am dus, oricum, ori am stricat, ori am făcut mai bine”.
”Demersul de a ajunge la Palatul Victoria nu m-a costat 2 milioane de euro”
De asemenea, Fănel Bogos a fost întrebat cât la costat demersul de a ajunge la Palatul Victoria, în biroul lui Ilie Bolojan.
”Demersul de a ajunge la Palatul Victoria, din păcate nu m-a costat 2 milioane de euro. M-a costat vreo 20 de milioane de euro, banii care i-am pierdut din perioada aia. Nu mi-a cerut nimeni un leuț din cei trei oameni care sunt. Bolojan mi-a spus că: Ce fac eu cu un milion de euro? Zic: Le vând. Pe piață, da? Unde? În toate supermarketurile. Și i-am explicat abuzurile care se fac, adică dacă eu astăzi trebuia să populez o fermă cu 500 de mii de pui, venea DSV-ul cu două zile înainte, îmi închidea, îmi suspenda activitatea și eu puii aia trebuia să-i omor”, a mai spus acesta.
Întrebat dacă a dat bani la partide pentru campanii electorale: ”Niciodată. Câți bani am dat pentru campanii electorale, atâta să nu rămână mie pe viitor. Adică n-am dat niciun leu niciodată. Am făcut mese, le-am organizat întâlniri la primari, că am și un restaurant, i-am chemat chiar la birou, în sala de ședință, când erau în zonă, să le fac o masă”.
”N-am dat niciun ban”
Totodată, Fănel Bogos a ținut să precizeze faptul că nu a dat niciun ban ca să se întâlnească cu Ilie Bolojan, în biroul său de la Palatul Victoria.
”N-am dat niciun ban. Nici nu am discutat măcar de vreun ban. Domnul Barbu mi-a dat următorul sfat. Mi-a spus: Bagă-te în politică, măcar primar să fii. I-am spus: N-am ce să fac primar aici. În primul rând n-am cum să-mi fac. Vin primar că n-am timp de așa ceva, e prea mică pălăria. Și i-am spus: Atunci o să mergem să vedem, luăm, organizăm, luăm organizația... A fost un sfat și a spus: Băi, ce să-i putem face eu? Că-i primar în comună, ce poa' să-i mai faci la un primar în comună? Și am spus că am candidat în 2020, am intrat în turul doi fără campanie electorală. În turul doi, cine intra de obicei la 50 de voturi ieșea primar, iar fostul medic veterinar dinaintea mea, care m-a ajutat și eram prieteni, mi-a spus: Fănele, retrage-te, pentru că tu mai ai timp să candidezi, eu nu mai am timp. Și m-am retras”, a conchis omul de afaceri.