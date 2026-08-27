Fănel Bogos: ”Toți voiau să mă închidă, Barbu (PNL) mi-a cerut să candidez”

Publicat 27 aug. 2026, 23:04 Sursă Realitatea PLUS

Fănel Bogos, omul de afaceri din Vaslui care a ajuns în biroul lui Ilie Bolojan, a declarat joi seară, în exclusivitate, la „Miza Zilei”, emisiune moderată de Ana Maria Păcuraru, că nu a dat niciun ban pentru a se întâlni cu premierul demis. Mai mult, el a subliniat că fostul președinte interimar al organizației județene a PNL Vaslui, Mihai Barbu, a vorbit cu Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al Guvernului, să intermedieze întâlnirea de la Palatul Victoria.

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