Se opresc zborurile civile? Decizie crucială în cazul Romatsa. Av. Cuculis: „Eu nu cunosc situații de genul acesta”

Proces cu miză uriașă la Înalta Curte, judecătorii trebuie să decidă definitiv dacă vor suspenda zborurile Civile după scandalul cu activitatea Romatsa. Surse au precizat pentru Realitatea Plus că procesul se desfășoară în prezența judecătoarei care a dat prima decizie, fiind o situație nemaiîntâlnită în astfel de cazuri.
Urmează o decizie de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Cu toate acestea, este extrem de bizară prezența judecătoarei care a dat prima decizie în acest caz. Tocmai pentru că, spun surse apropiate acestei cauze, ar putea să reprezinte prezența ei în sala de judecată o presiune pe completul care trebuie să ia această decizie.
De subliniat e faptul că surse care au participat la acest proces au declarat pentru Realitatea PLUS, că în urma intervențiilor pe care judecătoarea le-a avut în sala de judecată, ar fi permis ca cei care au intervenit în proces să obțină recuzarea completului de judecată.
Noi detalii în cazul ROMATSA
Conform surselor Realitatea PLUS, se vehiculează faptul că a fost inclusiv necesară intervenția jandarmilor pentru a-i cere magistratei să părăsească sala, tocmai pentru că nimeni nu-și explică de la Înalta Curte de Casație și Justiție de ce judecătoarea care a dat prima decizie în cazul Romatsa a ținut neapărat să participe la acest proces.
Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere de la Liliana Alexe, judecătoarea Curții de Apel, care a apărut la acest proces.
Jurnaliștii Realitatea PLUS vor să afle de ce a luat această decizie care ar putea reprezenta o presiune pe completul de judecată.
Procesul este unul cu miză uriașă, pentru că ar însemna suspendarea activității Romatsa și implicit a zborurilor civile timp de o lună. Ceea ce a dus și la convocarea CSAT-ului. A fost un întreg scandal pe această temă, iar în CSAT s-a luat decizia ca eventual MAPN să preia activitatea în luna respectivă.
Este normal ca judecătoarea care a dat prima decizie să participe la proces?
„Pentru mine este în premieră să aud așa ceva.
Nu s-a mai întâmplat, cel puțin din ceea ce cunosc eu. Mai sunt cazuri izolate, le-am trăit și eu, unde, spre exemplu, procurorul care a participat și participă la urmărirea penală să fie în sală când se pronunță o hotărâre pe măsura arestului preventiv propus, dar lucruri de genul acesta nu prea le vezi zilnic și sigur că este o știre importantă.
Pe partea cealaltă să disociem foarte puțin lucrurile. Doamna judecător de la Curtea de Apel, din câte știu, este și o cercetare a Inspecției Judiciare cu privire la faptul că a dispus către Autoritatea Aeronautică Română să suspende licența Romatsa și să vedem dacă într-adevăr se justifică o asemenea măsură.
Dar în același timp, doamna judecător de la Curtea de Apel, în momentul în care se derobează, își pune roba în cui și iese pe ușa Curții de Apel, este un cetățean ca oricare altul și sigur că se poate prezenta în orice instanță de judecată.
Știm foarte bine că ședințele sunt publice. Pe partea cealaltă spuneam că este ceva neașteptat. Eu nu cunosc situații de genul acesta. Sigur, și judecătorii fac parte dintre cetățenii României și atunci dacă au propriile litigii, se duc în sălile de judecată.
Dar pentru o situație de genul acesta, e cel puțin ciudat și da, poate că ar fi interesant un punct de vedere, chiar al Conducerii Curții de Apel București.”, a declarat avocatul Adrian Cuculis exclusiv la Realitatea PLUS.