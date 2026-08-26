Se opresc zborurile civile? Decizie crucială în cazul Romatsa. Av. Cuculis: „Eu nu cunosc situații de genul acesta”

Publicat 26 aug. 2026, 12:29 Sursă Realitatea PLUS

Proces cu miză uriașă la Înalta Curte, judecătorii trebuie să decidă definitiv dacă vor suspenda zborurile Civile după scandalul cu activitatea Romatsa. Surse au precizat pentru Realitatea Plus că procesul se desfășoară în prezența judecătoarei care a dat prima decizie, fiind o situație nemaiîntâlnită în astfel de cazuri.

Distribuie articolul