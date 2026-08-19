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Extern· 2 min citire
Plan secret al Iranului. Cum vrea să atace ținte din Europa și de ce există risc și pentru România. Analiză de Ana Maria Păcuraru
Jurnalista Ana Maria Păcuraru
Publicat19 aug. 2026, 13:36
SursăRealitatea Plus
Plan diabolic de destabilizare a Europei. Iranul ia în calcul atacuri asupra țintelor militare americane din Europa, dacă Donald Trump escaladează războiul împotriva Iranului. România ar putea fi vizată de atacuri. Teheranul a inclus pe listă bazele americane din sud-estul Europei, iar iranienii sunt deranjați de scutul anti-rachetă de la Deveselu, destinat pentru atacurile dinspre Orientul Mijlociu. Jurnalistul Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza zilei”, a urmărit cele mai noi evoluții și a analizat contextul.
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