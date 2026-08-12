De ce ni se face „pielea de găină”? Ce se întâmplă, de fapt, în organism

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 14:56

„Pielea de găină” poate apărea atunci când ne este frig, când ne speriem sau chiar atunci când ascultăm o melodie care ne emoționează puternic. Firele de păr se ridică, iar pe piele apar mici umflături. În termeni medicali, această reacție se numește piloerecție și este controlată automat de sistemul nervos.

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