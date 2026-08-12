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Lifestyle· 1 min citire

Prăjitură de post cu mere și scorțișoară. Desertul simplu și aromat pe care trebuie să îl încerci în Postul Adormirii Maicii Domnului

FOTO: Realitatea.NET

FOTO: Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 aug. 2026, 09:39
Actualizat12 aug. 2026, 09:40

Suntem în Postul Adormirii Maicii Domnului, una dintre perioadele importante din calendarul ortodox, iar în această perioadă mulți români aleg să renunțe la alimentele de origine animală. Pentru cei care vor să se bucure în continuare de un desert gustos, prăjitura de post cu mere și scorțișoară poate fi o alegere simplă și aromată, preparată din ingrediente la îndemână.

INGREDIENTE:

  • 5-6 mere

  • 250 g făină

  • 150 g zahăr

  • 100 ml ulei

  • 200 ml apă minerală

  • 1 plic praf de copt

  • 1-2 lingurițe de scorțișoară

  • 1 plic zahăr vanilat

  • un praf de sare

  • zahăr pudră, pentru decor

MOD DE PREPARARE:

Merele se spală, se curăță de coajă și se dau pe răzătoarea mare. Se amestecă apoi cu puțin zahăr și scorțișoară și se lasă câteva minute.

Într-un bol se amestecă făina cu praful de copt, zahărul, zahărul vanilat și un praf de sare. Se adaugă treptat uleiul și apa minerală și se amestecă până când se obține un aluat omogen.

O parte din compoziție se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se coace câteva minute în cuptorul preîncălzit. Se adaugă apoi merele rase și aromate cu scorțișoară, după care se acoperă cu restul de aluat.

Prăjitura se introduce din nou în cuptor și se coace la aproximativ 180 de grade Celsius, timp de 35-45 de minute, până când se rumenește frumos la suprafață.

După ce s-a răcit, prăjitura poate fi pudrată cu zahăr și tăiată în bucăți. Se servește simplă sau alături de o băutură caldă.

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