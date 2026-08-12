Prăjitură de post cu mere și scorțișoară. Desertul simplu și aromat pe care trebuie să îl încerci în Postul Adormirii Maicii Domnului

Publicat 12 aug. 2026, 09:39 Actualizat 12 aug. 2026, 09:40

Suntem în Postul Adormirii Maicii Domnului, una dintre perioadele importante din calendarul ortodox, iar în această perioadă mulți români aleg să renunțe la alimentele de origine animală. Pentru cei care vor să se bucure în continuare de un desert gustos, prăjitura de post cu mere și scorțișoară poate fi o alegere simplă și aromată, preparată din ingrediente la îndemână.

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