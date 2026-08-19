Șeful unui producător german de drone militare, ținta unui presupus complot rusesc: „Mi-am făcut testamentul”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 13:15

Stefan Thumann, directorul producătorului german de drone militare Donaustahl, trăiește de mai multe luni în locuri secrete și beneficiază de protecție permanentă. Autoritățile germane l-ar fi avertizat că serviciile militare de informații ale Rusiei pregăteau asasinarea sa.

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