Șeful unui producător german de drone militare, ținta unui presupus complot rusesc: „Mi-am făcut testamentul”

Stefan Thumann, directorul producătorului german de drone militare Donaustahl, trăiește de mai multe luni în locuri secrete și beneficiază de protecție permanentă. Autoritățile germane l-ar fi avertizat că serviciile militare de informații ale Rusiei pregăteau asasinarea sa.
Antreprenorul în vârstă de 39 de ani a vorbit despre amenințările primite într-un interviu acordat RTL și revistei Stern. Discuția a fost organizată într-o locație secretă, în condiții stricte de securitate.
„Mă aflu într-un duel pentru viața mea”
Thumann susține că a fost avertizat de autoritățile germane cu puțin timp înainte de Crăciunul din 2025. Din acel moment, întreaga sa viață s-a schimbat. Nu mai are o locuință stabilă, se mută frecvent și este protejat 24 de ore din 24.
„Mă aflu într-un duel pentru viața mea cu serviciul rus de informații militare. A fost un șoc. De atunci îmi schimb constant locurile în care stau, am protecție personală 24 de ore din 24, iar viața privată a dispărut”, a declarat Stefan Thumann.
Șeful Donaustahl spune că doarme lângă computer și începe să lucreze imediat după ce se trezește. În acest fel încearcă să își ocupe timpul și să nu se gândească permanent la amenințarea care îl urmărește.
Și-a făcut testamentul la numai 39 de ani
Avertismentul primit ar fi fost suficient de grav încât să-l determine să își pregătească documentele pentru eventualitatea în care ar fi ucis.
„Mi-am făcut testamentul, o declarație privind donarea organelor și o directivă anticipată. Lucruri pe care, în mod normal, la vârsta mea nu prea le ai în vedere. Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei a devenit războiul meu foarte personal”, a povestit directorul companiei.
Donaustahl este o companie bavareză fondată de Thumann în 2020. Firma s-a orientat puternic către tehnologia militară după începerea războiului din Ucraina și dezvoltă drone de luptă și alte sisteme destinate utilizării militare.
Compania furnizează echipamente Ucrainei, iar Thumann susține că era conștient că activitatea sa putea atrage atenția Moscovei. El spune că se aștepta să intre în vizorul rușilor, dar nu să ajungă ținta unei presupuse tentative de asasinat.
Doi presupuși agenți ar fi fost implicați
Procurorul general federal german a dispus în luna martie arestarea a două persoane suspectate că l-ar fi supravegheat pe Stefan Thumann și ar fi strâns informații despre acesta.
Presa germană i-a descris drept agenți de unică folosință, persoane recrutate pentru îndeplinirea unor misiuni punctuale, uneori în schimbul unor sume relativ mici. Informațiile strânse ar fi urmat să fie folosite pentru pregătirea altor operațiuni împotriva directorului Donaustahl.
Deputatul CDU Bastian Ernst susține că presupusul plan ar fi ajuns într-un stadiu avansat. Potrivit informațiilor prezentate de parlamentar într-o investigație RTL, pentru asasinat s-ar fi luat în calcul inclusiv folosirea agentului neurotoxic Noviciok. Această ipoteză nu reprezintă însă o concluzie judiciară definitivă a autorităților germane.