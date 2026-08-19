Accident devastator în Brazilia. 22 de oameni au murit după impactul frontal dintre un microbuz și un camion

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 13:51

Cel puțin 22 de persoane au murit și alte cinci au fost rănite într-un accident produs miercuri dimineață pe autostrada BR-373, în apropierea localității Ipiranga, din statul brazilian Paraná.

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