Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Accident devastator în Brazilia. 22 de oameni au murit după impactul frontal dintre un microbuz și un camion

Accident devastator în Brazilia

Accident devastator în Brazilia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 13:51

Cel puțin 22 de persoane au murit și alte cinci au fost rănite într-un accident produs miercuri dimineață pe autostrada BR-373, în apropierea localității Ipiranga, din statul brazilian Paraná.

Un microbuz al Departamentului de Sănătate din Imbituva s-a ciocnit frontal cu un camion. Majoritatea persoanelor decedate se aflau în microbuz. Șoferul camionului și-a pierdut și el viața.

Camionul ar fi intrat pe contrasens

Accidentul s-a produs în jurul orei locale 03:30, la kilometrul 209 al autostrăzii BR-373, în regiunea Campos Gerais.

Primele informații strânse de Poliția Rutieră Federală indică faptul că șoferul camionului ar fi pătruns pe sensul opus de circulație și s-ar fi izbit frontal de microbuz. Împrejurările exacte ale tragediei sunt cercetate, iar anchetatorii fac verificări la locul accidentului.

Camionul se deplasa din Carambeí către Prudentópolis. Microbuzul plecase din Imbituva și transporta persoane către mai multe spitale din zona metropolitană Curitiba, conform G1.globo.com.

Cinci persoane au fost transportate la spital

Cele cinci persoane rănite au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spitale din Ponta Grossa. Nu au fost oferite deocamdată informații despre starea lor.

La intervenție participă echipe ale Poliției Rutiere Federale, pompierilor, serviciului medical de urgență SAMU și companiei care administrează porțiunea de autostradă.

Drumul a fost închis complet în urma accidentului. Autoritățile nu au anunțat când va putea fi reluată circulația.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accident devastator braziliaaccident Brazilia

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe