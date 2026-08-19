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Extern· 1 min citire
Accident devastator în Brazilia. 22 de oameni au murit după impactul frontal dintre un microbuz și un camion
Accident devastator în Brazilia
Cel puțin 22 de persoane au murit și alte cinci au fost rănite într-un accident produs miercuri dimineață pe autostrada BR-373, în apropierea localității Ipiranga, din statul brazilian Paraná.
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