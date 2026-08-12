Advertising
Advertising
Sport· 2 min citire
Karim Benzema are zilele numărate la Al Hilal. Jucătorul dorit insistent de saudiți: 65 de milioane de euro
Karim Benzema (foto: profimedia)
Al Hilal pare să fi transformat postul de atacant central într-o „rotativă” de superstaruri schimbate la fiecare jumătate de an. După ce l-a adus pe Darwin Nunez de la Liverpool, apoi l-a scos din lot în ianuarie pentru a-i face loc lui Karim Benzema, clubul din Arabia Saudită este pregătit acum să renunțe și la fostul star de la Real Madrid.
Citește și
- 11:38Rivalul lui David Popovici vrea să-l învingă și să bată recordul mondial. Ce dorește să facă cu banii
- 08:52David Popovici s-a calificat în finala Europenelor de la Paris cu cel mai bun timp din semifinale
- 11:37David Popovici, calificare în semifinalele Europenelor de la Paris. Românul a înregistrat cel mai bun timp în serii la 100 m liber
- 10:22David Popovici debutează azi la Campionatele Europene de înot de la Paris. Programul românilor de marți
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News