Karim Benzema are zilele numărate la Al Hilal. Jucătorul dorit insistent de saudiți: 65 de milioane de euro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 15:10

Al Hilal pare să fi transformat postul de atacant central într-o „rotativă” de superstaruri schimbate la fiecare jumătate de an. După ce l-a adus pe Darwin Nunez de la Liverpool, apoi l-a scos din lot în ianuarie pentru a-i face loc lui Karim Benzema, clubul din Arabia Saudită este pregătit acum să renunțe și la fostul star de la Real Madrid.

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