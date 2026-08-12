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Karim Benzema are zilele numărate la Al Hilal. Jucătorul dorit insistent de saudiți: 65 de milioane de euro

Karim Benzema (foto: profimedia)

Karim Benzema (foto: profimedia)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 15:10

Al Hilal pare să fi transformat postul de atacant central într-o „rotativă” de superstaruri schimbate la fiecare jumătate de an. După ce l-a adus pe Darwin Nunez de la Liverpool, apoi l-a scos din lot în ianuarie pentru a-i face loc lui Karim Benzema, clubul din Arabia Saudită este pregătit acum să renunțe și la fostul star de la Real Madrid.

Karim Benzema are zilele numărate la Al Hilal, în pofida cifrelor excelente: 9 goluri în 10 meciuri după transferul de la Al Ittihad, realizat în iarnă. Semnele „răcirii” relației sunt însă evidente. Francezul nu a evoluat în ultimele două partide oficiale din finalul sezonului și a rămas pe bancă în amicalul pierdut la sfârșitul lui iulie, 0-2 cu Alger. Surprinzător, în acel meci titular a fost Darwin Nunez, exact jucătorul pe care Benzema îl scosese din lotul pentru campionat în ianuarie.

Ținta lui Al Hilal: Victor Osimhen

Clubul saudit privește deja către următorul nume mare din atac. Potrivit jurnalistului Sacha Tavolieri (Sky Sports), Al Hilal a contactat-o pe Galatasaray pentru a testa disponibilitatea lui Victor Osimhen pentru un transfer în Arabia Saudită. Răspunsul turcilor nu a fost un refuz, ci o graniță financiară: nigerianul poate pleca pentru 65 de milioane de euro.

Principalul obstacol nu este însă suma de transfer, ci fotbalistul însuși. Al Hilal trebuie să-l convingă pe Osimhen să renunțe la Europa și la UEFA Champions League pentru a se muta în campionatul saudit. În plus, clubul are de rezolvat o problemă de regulament: trebuie eliberat un loc de străin în lot, altfel negocierile pentru Osimhen sunt inutile, indiferent de acordul jucătorului sau al Galatasaray.

Modelul Al Hilal, cu superstaruri rulate pe bandă, transformă astfel viitorul lui Karim Benzema într-o chestiune de timp, în așteptarea deciziei lui Victor Osimhen privind posibila despărțire de fotbalul european.

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