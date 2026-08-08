Advertising
Advertising
Sport· 1 min citire
A murit Jorge Messi, tatăl și reprezentantul lui Lionel Messi. Avea 68 de ani și suferea de probleme grave de sănătate
Lionel și Jorge Messi
Jorge Messi, tatăl și reprezentantul fotbalistului Lionel Messi, a murit la vârsta de 68 de ani. Decesul s-a produs vineri, 7 august, în jurul orei locale 22:00, într-o clinică din Rosario. Acesta se confrunta de mai mult timp cu probleme grave de sănătate. Informația a fost anunțată de presa din Argentina.
Citește și
- 15:32Jorge Martin pleacă din pole-position la Grand Prix-ul Marii Britanii
- 10:02Tragedie în rugby: Alex Șuler, fost internațional U20 al României, a murit. „Vei fi mereu în inimile noastre”
- 15:30Președinta Federației Norvegiene de Fotbal cere demisia lui Gianni Infantino: „Nu mai există cale de întoarcere”
- 15:00Cosmin Matei, căpitanul Sepsi OSK, suspendat nouă luni de TAS în cazul de dopaj
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News