A murit Jorge Messi, tatăl și reprezentantul lui Lionel Messi. Avea 68 de ani și suferea de probleme grave de sănătate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 14:42

Jorge Messi, tatăl și reprezentantul fotbalistului Lionel Messi, a murit la vârsta de 68 de ani. Decesul s-a produs vineri, 7 august, în jurul orei locale 22:00, într-o clinică din Rosario. Acesta se confrunta de mai mult timp cu probleme grave de sănătate. Informația a fost anunțată de presa din Argentina.

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