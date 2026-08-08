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A murit Jorge Messi, tatăl și reprezentantul lui Lionel Messi. Avea 68 de ani și suferea de probleme grave de sănătate

Lionel și Jorge Messi

Lionel și Jorge Messi

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 14:42

Jorge Messi, tatăl și reprezentantul fotbalistului Lionel Messi, a murit la vârsta de 68 de ani. Decesul s-a produs vineri, 7 august, în jurul orei locale 22:00, într-o clinică din Rosario. Acesta se confrunta de mai mult timp cu probleme grave de sănătate. Informația a fost anunțată de presa din Argentina.

Problemele sale de sănătate deveniseră publice în luna iunie, în timpul Cupei Mondiale din 2026. După un meci al Argentinei, Lionel Messi a izbucnit în lacrimi și a spus că trecuse prin câteva zile dificile. Fotbalistul precizase atunci că motivele nu aveau legătură cu activitatea sa sportivă. Nu au fost oferite alte detalii despre boala de care suferea tatăl său.

Jorge Messi a gestionat cariera fiului său

Jorge Messi a avut un rol important în cariera celui mai cunoscut membru al familiei. El și-a sprijinit fiul încă din perioada în care acesta făcea primii pași spre fotbalul profesionist. Ulterior, a devenit reprezentantul lui Lionel Messi și s-a ocupat de negocierile contractuale. De asemenea, a gestionat numeroase aspecte comerciale din afara terenului, conform Infobae.

Jorge Messi era căsătorit cu Celia Cuccittini. Cei doi aveau patru copii: Lionel, Rodrigo, Matías și María Sol. Familia este originară din Rosario, orașul în care Jorge Messi și-a petrecut ultimele clipe. Acesta avea 68 de ani.

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