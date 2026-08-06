Rucsac plin cu materiale pirotehnice și droguri, descoperit de jandarmi înaintea meciului Beitar Ierusalim – Austria Viena de pe arena „Ilie Oană” din Ploiești

Alertă de securitate la Ploiești înaintea meciului de fotbal dintre Beitar Ierusalim și FK Austria Viena. Jandarmii au găsit în tribune un rucsac abandonat cu 50 de materiale pirotehnice și au ridicat substanțe suspectate a fi interzise de la un suporter prezent la arenă.
Echipajele Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești au efectuat verificări preventive amănunțite în incinta stadionului „Ilie Oană”, înainte de meciul din UEFA Conference League dintre Beitar Ierusalim și FK Austria Viena. Demersurile au fost organizate pentru a depista din timp eventualele materiale interzise și pentru a garanta siguranța tuturor participanților la evenimentul sportiv.
Zeci de materiale pirotehnice ascunse în tribune și substanțe interzise
În timpul inspecției din zona Tribunei a II-a, jandarmii au descoperit un rucsac ascuns și agățat de unul dintre suporturile metalice ale structurii. În interiorul acestuia se aflau 50 de articole pirotehnice, care au fost ridicate imediat și predate autorităților competente pentru continuarea cercetărilor.
Totodată, în cadrul filtrelor de acces și al controalelor corporale preventive, forțele de ordine au găsit asupra unui suporter substanțe susceptibile a fi interzise, disimulate într-un pachet de țigări. Pe numele acestuia au fost întocmite actele de constatare pentru infracțiunea de deținere de droguri pentru consum propriu fără drept.
Descoperirile de la Ploiești vin în contextul unor acțiuni ample ale forțelor de ordine. Anterior partidei, Biroul de Presă al Jandarmeriei Capitalei a raportat identificarea unui taximetrist care comercializa zeci de materiale pirotehnice suporterilor străini sosiți în România pentru acest meci.
Jandarmeria Ploiești reamintește că deținerea și folosirea materialelor pirotehnice constituie infracțiune și se pedepsește conform Legii nr. 126/1995. Suporterii ambelor echipe au fost informați în prealabil cu privire la legislația națională și la regulile stricte de acces în arenă, meciul desfășurându-se exclusiv cu galeriile celor două cluburi, fără vânzare de bilete către publicul din România.