Rucsac plin cu materiale pirotehnice și droguri, descoperit de jandarmi înaintea meciului Beitar Ierusalim – Austria Viena de pe arena „Ilie Oană” din Ploiești

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 aug. 2026, 21:56

Alertă de securitate la Ploiești înaintea meciului de fotbal dintre Beitar Ierusalim și FK Austria Viena. Jandarmii au găsit în tribune un rucsac abandonat cu 50 de materiale pirotehnice și au ridicat substanțe suspectate a fi interzise de la un suporter prezent la arenă.

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