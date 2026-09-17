Lionel Messi a ajuns la 100 de goluri pentru Inter Miami și a cucerit Campeones Cup. Record impresionant pentru argentinian

Scris de Darius Stănescu Publicat: 17 sept. 2026, 09:20

Lionel Messi a marcat golul cu numărul 100 pentru Inter Miami, în victoria cu Cruz Azul, scor 2-0, din Campeones Cup. Argentinianul a ajuns la al 49-lea trofeu al carierei.

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