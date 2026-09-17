Lionel Messi a ajuns la 100 de goluri pentru Inter Miami și a cucerit Campeones Cup. Record impresionant pentru argentinian

Lionel Messi a marcat golul cu numărul 100 pentru Inter Miami, în victoria cu Cruz Azul, scor 2-0, din Campeones Cup. Argentinianul a ajuns la al 49-lea trofeu al carierei.
Lionel Messi continuă să scrie istorie la Inter Miami. Starul argentinian a înscris golul cu numărul 100 pentru formația din Florida și a avut un rol decisiv în victoria obținută contra mexicanilor de la Cruz Azul, scor 2-0, în finala Campeones Cup.
La 39 de ani, Messi a fost din nou omul-cheie al echipei americane, într-un duel care pune față în față campioana din MLS și câștigătoarea competiției din Mexic.
Messi, golul 100 pentru Inter Miami după pasa lui Luis Suárez
Inter Miami a deschis scorul în minutul 24. Lionel Messi a finalizat din apropierea porții, cu o lovitură de cap, după o centrare venită de la Luis Suárez, fostul său coleg de la FC Barcelona.
Reușita a avut o însemnătate specială pentru argentinian: a fost golul cu numărul 100 în tricoul lui Inter Miami. Messi a atins această bornă după 115 apariții în toate competițiile pentru clubul la care a ajuns în 2023, după despărțirea de Paris Saint-Germain.
Momentul a avut și o doză de simbolism. Primul gol al lui Messi pentru Inter Miami fusese marcat chiar împotriva lui Cruz Azul, în iulie 2023, atunci când argentinianul a adus victoria echipei sale printr-o lovitură liberă spectaculoasă.
Pasă decisivă la 2-0 și un nou trofeu în palmares
Messi nu s-a oprit la golul aniversar. În minutul 81, el a executat un corner din care brazilianul Casemiro a înscris pentru 2-0, stabilind rezultatul final al confruntării cu Cruz Azul.
Succesul din Campeones Cup îi aduce lui Lionel Messi al 49-lea trofeu din carieră, performanță care îi întărește poziția de cel mai decorat fotbalist din istorie.
De la venirea sa la Inter Miami, Messi și-a trecut în palmares cinci trofee alături de echipa patronată de David Beckham. Impactul său s-a văzut atât la nivel sportiv, prin goluri și pase decisive, cât și prin interesul uriaș generat pentru MLS și pentru clubul din Miami.
„Trebuie să ne bucurăm de aceste momente, pentru că nu știm cât vor mai dura. Ceea ce a făcut și ceea ce continuă să facă pentru fotbal este incredibil. Este în continuare cel mai bun. A arătat asta la Cupa Mondială și demonstrează în fiecare etapă și în MLS”, a spus Casemiro după meci, potrivit informațiilor prezentate după finală.
Lionel Messi, în lupta pentru al nouălea Balon de Aur
După un nou sezon cu realizări importante la nivel de club și națională, Lionel Messi se află printre favoriții la câștigarea Balonului de Aur. Dacă ar primi trofeul, argentinianul ar ajunge la nouă distincții, un record fără precedent în fotbalul mondial.
Messi a avut o contribuție importantă și la parcursul Argentinei la Cupa Mondială, competiție în care a marcat de opt ori. Selecționata sud-americană a pierdut finala, însă evoluțiile liderului său au rămas printre principalele repere ale turneului.
Argentinianul a anunțat, potrivit informațiilor din textul de plecare, că urmează să se retragă de la națională. Ultimul său meci pentru reprezentativa „Albiceleste” ar urma să se dispute pe 6 octombrie, la Buenos Aires.