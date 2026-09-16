Zi de doliu în familia Kovacs: a murit tatăl arbitrilor Istvan și Szabolcs Kovacs

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 sept. 2026, 18:30

Doliu în fotbalul din Carei, după moartea lui Kovacs Istvan, tatăl cunoscuților arbitri Istvan și Szabolcs Kovacs. Fost fotbalist și antrenor, acesta s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani. Vestea a fost făcută publică miercuri, iar dispariția sa a provocat tristețe în comunitatea sportivă locală.

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