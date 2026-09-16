Zi de doliu în familia Kovacs: a murit tatăl arbitrilor Istvan și Szabolcs Kovacs

Doliu în fotbalul din Carei, după moartea lui Kovacs Istvan, tatăl cunoscuților arbitri Istvan și Szabolcs Kovacs. Fost fotbalist și antrenor, acesta s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani. Vestea a fost făcută publică miercuri, iar dispariția sa a provocat tristețe în comunitatea sportivă locală.
Kovacs Istvan, cunoscut de cei apropiați lumii fotbalului sub apelativul „Tisza bácsi”, s-a născut pe 19 noiembrie 1941. De-a lungul anilor, a avut o legătură strânsă cu fotbalul din Carei, atât din postura de jucător, cât și ulterior ca antrenor.
A jucat pentru Victoria și Recolta Carei
În perioada în care a evoluat ca fotbalist, Kovacs Istvan senior a îmbrăcat tricourile formațiilor Victoria Carei și Recolta Carei. După încheierea carierei de jucător, nu s-a îndepărtat de sportul care i-a marcat viața.
A ales să continue în fotbal din postura de antrenor și a pregătit mai multe formații din județul Satu Mare. Printre echipele pe care le-a îndrumat s-au numărat cele din Berveni, Căpleni, Cămin și Lucăceni, potrivit presei locale.
Prin activitatea sa, Kovacs Istvan a rămas conectat la comunitatea fotbalistică din zona Careiului și a contribuit la formarea mai multor generații de jucători.
Când vor avea loc priveghiul și înmormântarea
Familia a transmis și programul ceremoniilor funerare, arată gsp.ro.
Slujba de priveghi este programată pentru joi, 17 septembrie, de la ora 18:00.
Înmormântarea va avea loc vineri, 18 septembrie, începând cu ora 13:00. Ceremonia religioasă se va desfășura la Capela Romano-Catolică a Cimitirului Mesterrészi din Carei, situat în apropierea pieței.
Istvan Kovacs, unul dintre cei mai importanți arbitri români
Fiul său, Istvan Kovacs, a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți arbitri români la nivel internațional. Acesta a oficiat partide importante atât în competițiile europene, cât și la Campionatul Mondial.
Istvan Kovacs are în palmares finale ale celor trei competiții europene intercluburi: Liga Campionilor, Europa League și Conference League.
În clasamentul arbitrilor români cu cele mai multe meciuri, Istvan Kovacs ocupă în prezent poziția a doua, cu 386 de partide, fiind devansat de Sebastian Colțescu, care a ajuns la 423 de meciuri.
În actualul sezon, Istvan Kovacs a fost delegat la patru partide din Superliga României: Dinamo – Universitatea Craiova 5-1, FC Voluntari – Petrolul 1-2, UTA Arad – Corvinul 0-0 și Dinamo – FCSB 2-1.
Și Szabolcs Kovacs continuă tradiția familiei în arbitraj
Și celălalt fiu al lui Kovacs Istvan senior, Szabolcs Kovacs, activează în arbitrajul românesc.
În actuala stagiune, acesta a condus deja șase partide din campionat. Printre acestea s-au numărat Universitatea Cluj – Farul 2-1, Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1, Petrolul – Rapid 0-2, FCSB – UTA Arad 1-3, FC Voluntari – FC Argeș 1-0 și Universitatea Cluj – Oțelul 3-0.
Moștenirea lăsată de Kovacs Istvan senior rămâne astfel strâns legată de fotbalul din Carei, dar și de carierele celor doi fii ai săi, care au continuat în sport, de această dată în arbitraj.