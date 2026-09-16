Doliu în lumea afaceriștilor. A murit Gheorghe Cosma, unul dintre cei care au construit imperii financiare în țară

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 sept. 2026, 17:05

Gheorghe Cosma, om de afaceri cunoscut în zona Aradului și a Transilvaniei, a murit la vârsta de 86 de ani. Anunțul a fost făcut de familia sa, inclusiv de nepotul său, fostul fotbalist George Țucudean. Averea familiei a fost estimată la aproximativ 35 de milioane de euro, construită prin investiții în industria mobilei, agricultură, viticultură și turism.

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