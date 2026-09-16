Doliu în lumea afaceriștilor. A murit Gheorghe Cosma, unul dintre cei care au construit imperii financiare în țară

Gheorghe Cosma, om de afaceri cunoscut în zona Aradului și a Transilvaniei, a murit la vârsta de 86 de ani. Anunțul a fost făcut de familia sa, inclusiv de nepotul său, fostul fotbalist George Țucudean. Averea familiei a fost estimată la aproximativ 35 de milioane de euro, construită prin investiții în industria mobilei, agricultură, viticultură și turism.
Gheorghe Cosma a murit la 86 de ani
Vestea morții lui Gheorghe Cosma a fost anunțată miercuri, 16 septembrie, de nepotul său, George Țucudean.
Familia a transmis un mesaj de adio în care l-a descris pe omul de afaceri drept un sprijin important pentru cei apropiați și un reper pentru generațiile mai tinere.
„Plecarea ta lasă un gol imens în sufletele noastre, dar ne rămân amintirile, valorile pe care ni le-ai transmis și recunoștința că te-am avut alături atâția ani”, a transmis George Țucudean în mesajul publicat pe Instagram.
Gheorghe Cosma era și Cetățean de Onoare al municipiului Arad, fiind cunoscut atât pentru activitatea sa în mediul de afaceri, cât și pentru implicarea în sportul arădean.
Ce avere avea Gheorghe Cosma
Averea familiei Cosma-Țucudean a fost estimată la aproximativ 35 de milioane de euro. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, patrimoniul familiei s-a dezvoltat prin investiții în mai multe domenii.
Printre afacerile menționate se numără o companie din industria mobilei, o podgorie de aproximativ 80 de hectare, un hotel de cinci stele din Arad, dar și activități în zootehnie.
Familia deține, de asemenea, o cramă asociată cu activitatea lui George Țucudean.
Crama produce aproape un milion de sticle de vin anual
Viticultura reprezintă una dintre activitățile importante ale familiei.
Crama lui George Țucudean are o producție anuală estimată la aproape un milion de sticle de vin, fiind realizate mai multe sortimente.
Printre soiurile menționate se află Pinot Noir, Merlot, Mustoasă de Măderat și Cadarca.
Podgoria, întinsă pe aproximativ 80 de hectare, completează portofoliul de investiții construit de familia Cosma-Țucudean de-a lungul anilor.
George Țucudean a preluat o parte dintre afacerile familiei
La 35 de ani, George Țucudean a preluat deja o parte dintre afacerile dezvoltate de bunicul său.
Fostul atacant român a devenit cunoscut publicului în primul rând prin cariera fotbalistică, însă ulterior s-a implicat și în administrarea afacerilor familiei.
Gheorghe Cosma a fost unul dintre susținătorii nepotului său, inclusiv în perioada în care acesta activa în fotbal.
George Țucudean, cinci titluri de campion în Liga 1
Înainte de implicarea în afaceri, George Țucudean a avut o carieră importantă în fotbalul românesc.
Fostul atacant a câștigat cinci titluri de campion în Liga 1. Trei dintre acestea au fost obținute alături de CFR Cluj, în 2018, 2019 și 2020.
Celelalte două titluri au venit cu FCSB, în 2015, și cu Viitorul, în 2017.
În perioada în care a evoluat pentru Dinamo, Țucudean a cucerit și Cupa României, precum și Supercupa României, ambele trofee fiind câștigate în 2012.
Când va avea loc înmormântarea lui Gheorghe Cosma
Familia a anunțat și programul funeraliilor.
Slujba de priveghi este programată la Casa Funerară Kuki – Grădiște, în zilele de miercuri și joi, de la ora 19:00.
Ceremonia de înmormântare va avea loc vineri, de la ora 14:00, la cimitirul din Micălaca.
Gheorghe Cosma lasă în urmă o familie implicată în mai multe domenii de business, dar și o activitate care a avut legături cu industria, agricultura, viticultura, turismul și fotbalul arădean.