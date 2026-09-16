Femeie de 32 de ani a căzut de la etajul 6 al unui bloc. A supraviețuit impactului, dar este în stare foarte gravă

O femeie de aproximativ 32 de ani a ajuns în stare foarte gravă la spital după ce a căzut de la etajul al șaselea al unui bloc de pe strada Teilor din Pitești. Victima a fost găsită conștientă, dar cu politraumatisme, iar polițiștii încearcă acum să afle cum s-a produs incidentul.
O femeie de aproximativ 32 de ani se află în stare foarte gravă după ce a căzut de la etajul al șaselea al unui bloc de pe strada Teilor din Pitești. La locul incidentului au ajuns mai multe echipaje medicale și polițiști, iar victima a fost găsită conștientă, însă cu răni grave.
Polițiștii au început cercetările pentru a stabili cu exactitate cum a ajuns femeia să cadă de la etaj. La acest moment, împrejurările incidentului nu sunt clare.
Femeia a fost găsită conștientă, dar în stare foarte gravă
La fața locului au intervenit echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean și SMURD. În ciuda căderii de la etajul al șaselea, femeia era conștientă în momentul în care a fost preluată de salvatori.
Victima ar fi suferit mai multe traumatisme, iar starea sa este considerată foarte gravă. Cazul acestei femei căzute de la etaj a dus la mobilizarea rapidă a echipajelor medicale și a polițiștilor, conform presei locale.
Polițiștii încearcă să afle cum s-a produs incidentul
În cazul femeii căzute de la etaj în Pitești, anchetatorii verifică toate împrejurările în care s-a produs incidentul. Printre ipotezele luate în calcul se află și cea a unei posibile tentative de suicid, însă această variantă nu a fost confirmată oficial.
Cercetările continuă, iar polițiștii urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat înainte ca femeia să cadă de la etajul al șaselea al blocului.
Incidentul a avut loc pe strada Teilor din Pitești
Zona a fost securizată pentru intervenția echipajelor medicale și pentru verificările făcute de polițiști. Până în acest moment nu au fost comunicate alte detalii despre circumstanțele în care s-a produs căderea.
Ancheta în cazul femeii căzute de la etaj în Pitești continuă, iar oamenii legii încearcă să refacă momentele care au precedat incidentul.