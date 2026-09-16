Femeie de 32 de ani a căzut de la etajul 6 al unui bloc. A supraviețuit impactului, dar este în stare foarte gravă

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 16 sept. 2026, 10:39

O femeie de aproximativ 32 de ani a ajuns în stare foarte gravă la spital după ce a căzut de la etajul al șaselea al unui bloc de pe strada Teilor din Pitești. Victima a fost găsită conștientă, dar cu politraumatisme, iar polițiștii încearcă acum să afle cum s-a produs incidentul.

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