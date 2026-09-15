Capelă mortuară de aproape un milion de lei, anchetată de procurori. Percheziții în Brașov și Sibiu

Percheziții la Primăria Cincu și la alte nouă adrese din Brașov și Sibiu, într-un dosar de abuz în serviciu privind amenajarea unei capele mortuare. Anchetatorii verifică modul în care au fost atribuite lucrări de aproximativ 930.000 de lei și dacă au fost încălcate normele privind finanțele publice locale și urbanismul.
Polițiștii și procurorii fac marți percheziții la Primăria Cincu, dar și la alte adrese din județele Brașov și Sibiu, într-un dosar de abuz în serviciu care vizează amenajarea unei capele mortuare. Anchetatorii verifică modul în care au fost atribuite lucrările, în valoare de aproximativ 930.000 de lei, precum și respectarea legislației privind finanțele publice locale și urbanismul.
În total, sunt puse în executare zece mandate de percheziție domiciliară, dintre care nouă în județul Brașov și unul în județul Sibiu. Sunt vizate sediul unei instituții publice, un imobil administrat de aceasta, firme din domeniul arhitecturii, construcțiilor civile și dirigenției de șantier, dar și locuințele unor persoane fizice.
Percheziții la Primăria Cincu și la firme care au avut contracte cu instituția
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Brașov acționează sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș. Una dintre locațiile vizate este Primăria comunei Cincu, instituția care a avizat și finanțat amenajarea capelei mortuare.
„În această dimineaţă, 15 septembrie a.c., poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraş, pun în executare 10 mandate de percheziţie domiciliară, în cadrul unui dosar penal în care sunt efectuate cercetări cu privire la săvârşirea unor infracţiuni de abuz în serviciu. Activităţile se desfăşoară în nouă locaţii din judeţul Braşov şi o locaţie din judeţul Sibiu, fiind vizate sediul unei instituţii, din judeţul Braşov, şi un imobil aflat în administrarea acesteia. De asemenea, percheziţiile vizează şi sediile sau punctele de lucru ale unor societăţi comerciale care desfăşoară activităţi în domeniul arhitecturii, construcţiilor civile şi serviciilor de dirigenţie de şantier şi care se află în relaţie contractuală cu instituţia publică, precum şi locuinţele unor persoane fizice, respectiv ale unui funcţionar public, ale unui fost funcţionar public, dar şi ale administratorilor unor societăţi comerciale”, informează oficialii Poliţiei judeţene Braşov.
Capela mortuară a costat aproximativ 930.000 de lei
Potrivit informațiilor din anchetă, există suspiciuni că reprezentanți ai Primăriei Cincu ar fi încălcat prevederile legale privind finanțele publice locale și normele din domeniul urbanismului atunci când au alocat banii și au avizat amenajarea capelei mortuare.
Lucrările au început în anul 2024 și au fost atribuite direct, iar suma alocată pentru construcție a fost de aproximativ 930.000 de lei. Ancheta urmărește să stabilească dacă banii au fost atribuiți cu respectarea legii și dacă imobilul a fost amenajat în conformitate cu normele de urbanism.
Ce caută anchetatorii în urma perchezițiilor
În cadrul perchezițiilor la Primăria Cincu și la celelalte adrese vizate, polițiștii urmăresc să identifice și să ridice documente și medii de stocare care ar putea completa materialul probator din dosar.
De asemenea, anchetatorii pun în aplicare o ordonanță de ridicare de înscrisuri de la sediul unei unități de cult religios din județul Brașov. Cercetările continuă pentru stabilirea modului în care au fost atribuite și derulate lucrările pentru capela mortuară.