Capelă mortuară de aproape un milion de lei, anchetată de procurori. Percheziții în Brașov și Sibiu

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 15 sept. 2026, 12:42

Percheziții la Primăria Cincu și la alte nouă adrese din Brașov și Sibiu, într-un dosar de abuz în serviciu privind amenajarea unei capele mortuare. Anchetatorii verifică modul în care au fost atribuite lucrări de aproximativ 930.000 de lei și dacă au fost încălcate normele privind finanțele publice locale și urbanismul.

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