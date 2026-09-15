Tânăr posibil externat recent, baricadat într-o școală din Baia Mare. A intrat într-o clasă cu elevi - VIDEO

Incident la Școala Nichita Stănescu din Baia Mare, unde un tânăr de 28 de ani a pătruns neautorizat în unitatea de învățământ și a ajuns într-o sală de clasă. Învățătoarea a evacuat copiii, iar bărbatul s-ar fi baricadat în încăpere. Polițiștii l-au imobilizat, iar niciun elev sau cadru didactic nu a fost rănit.
Un incident la Școala Nichita Stănescu din Baia Mare a mobilizat polițiști, jandarmi și echipaje SMURD, după ce un tânăr de 28 de ani a pătruns neautorizat în unitatea de învățământ. Potrivit primelor informații, acesta a ajuns într-o sală de clasă în timp ce elevii se aflau la oră, însă învățătoarea a observat că ceva nu este în regulă și i-a evacuat pe copii.
După evacuarea elevilor, bărbatul ar fi tras un dulap în dreptul ușii și s-ar fi baricadat în sala de clasă. Poliția a anunțat ulterior că tânărul a fost imobilizat, iar în urma incidentului niciun elev și niciun cadru didactic nu au fost răniți, potrivit presei locale.
Tânărul ar fi intrat neautorizat într-o sală de clasă
Incidentul s-a produs marți, 15 septembrie, în jurul orei 10:00. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au fost sesizați cu privire la pătrunderea unei persoane într-o unitate de învățământ din municipiu.
Din primele informații, tânărul ar fi intrat fără drept în Școala Nichita Stănescu și ar fi ajuns într-o sală de clasă în care se aflau elevi și un cadru didactic. Învățătoarea și-ar fi dat seama că situația este neobișnuită și a evacuat copiii din încăpere.
După ce elevii au ieșit, bărbatul ar fi tras un dulap în dreptul ușii, blocând accesul și baricadându-se în interior.
Ce spune Poliția despre incidentul de la școala din Baia Mare
Polițiștii au precizat că tânărul are 28 de ani și ar fi pătruns în unitatea de învățământ încălcând normele legale de acces. Acesta ar fi fost observat de agentul de pază și de unul dintre cadrele didactice, care l-ar fi urmărit.
„În fapt, din verificările preliminare efectuate, polițiștii au constatat faptul că un tânăr, de 28 de ani, ar fi pătruns în incinta unei unități de învățământ, încălcând normele legale de acces, moment în care ar fi fost surprins și urmărit de către agentul de pază al unității de învățământ și unul dintre cadrele didactice.”
VIDEO AICI
Intervenția polițiștilor s-a încheiat cu imobilizarea bărbatului. Autoritățile au stabilit, în urma verificărilor, că prin acțiunile sale acesta nu a pus în pericol integritatea fizică a elevilor sau a personalului școlii.
Niciun copil nu a fost rănit
În urma incidentului de la Școala Nichita Stănescu din Baia Mare, niciun copil nu a avut de suferit. Poliția a confirmat că nu au fost puse în pericol nici cadrele didactice. Tânărul de 28 de ani a fost dus la sediul poliției pentru continuarea verificărilor. Anchetatorii urmează să stabilească exact cum s-a produs incidentul și în ce împrejurări a ajuns acesta în interiorul unității de învățământ.
„În vederea stabilirii situației de fapt și a împrejurărilor în care a avut loc incidentul, polițiștii au condus persoana în cauză la sediul poliției, urmând ca față de aceasta să fie dispuse măsurile legale care se impun.”