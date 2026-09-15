Tânăr posibil externat recent, baricadat într-o școală din Baia Mare. A intrat într-o clasă cu elevi - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 15 sept. 2026, 12:02

Incident la Școala Nichita Stănescu din Baia Mare, unde un tânăr de 28 de ani a pătruns neautorizat în unitatea de învățământ și a ajuns într-o sală de clasă. Învățătoarea a evacuat copiii, iar bărbatul s-ar fi baricadat în încăpere. Polițiștii l-au imobilizat, iar niciun elev sau cadru didactic nu a fost rănit.

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