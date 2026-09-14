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Trafic feroviar întrerupt între Târgu Jiu și Petroșani. Un utilaj s-a defectat pe linie

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 14 sept. 2026, 16:29

Circulația feroviară este temporar întreruptă luni, de la ora 15.00, între Târgu Jiu și Petroșani, după ce un utilaj folosit pentru lucrări la infrastructura feroviară s-a defectat. CFR Călători anunță că, pe durata intervenției, călătorii vor fi transportați cu mijloace auto.

Circulația feroviară, blocată între Târgu Jiu și Petroșani

”Începând cu ora 15:00, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, circulația feroviară este temporar întreruptă între Târgu Jiu și Petroșani, la km 97+370, în urma defectării unui utilaj utilizat pentru lucrări la infrastructura feroviară. Incidentul s-a produs pe o linie simplă electrificată, iar imobilizarea utilajului blochează circulația trenurilor pe sectorul respectiv până la eliberarea liniei”, informează Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A.

Călătorii trenurilor afectate, transportați cu mijloace auto

Pentru trenurile afectate, se va asigura transportarea călătorilor cu mijloace auto, astfel încât deplasarea acestora să poată continua pe durata intervenției.

Personalul de specialitate al SRCF Craiova intervine pentru remedierea situației și eliberarea liniei, astfel încât circulația feroviară să poată fi reluată în condiții de siguranță.

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