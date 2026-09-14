Trafic feroviar întrerupt între Târgu Jiu și Petroșani. Un utilaj s-a defectat pe linie

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 14 sept. 2026, 16:29

Circulația feroviară este temporar întreruptă luni, de la ora 15.00, între Târgu Jiu și Petroșani, după ce un utilaj folosit pentru lucrări la infrastructura feroviară s-a defectat. CFR Călători anunță că, pe durata intervenției, călătorii vor fi transportați cu mijloace auto.

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