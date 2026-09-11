Explozia din Rahova: evaluarea celor 270 de apartamente s-a încheiat. Când încep lucrările la bloc

Toate cele 270 de apartamente din cele cinci scări vecine cu zona afectată de explozia din Rahova au fost verificate. Raportul tehnic va fi validat până pe 15 septembrie, după care vor începe lucrările de punere în siguranță.
Evaluarea tuturor apartamentelor din blocul din Rahova afectat de explozia din 17 octombrie 2025 a fost finalizată, iar raportul de monitorizare a ajuns la dirigintele de șantier. Documentul mai trebuie validat înainte ca autoritățile să poată emite ordinul pentru începerea lucrărilor de punere în siguranță a imobilului.
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Echipele specializate au intrat până pe 9 septembrie în toate cele 270 de apartamente aflate în cele cinci scări vecine cu cea afectată direct de explozie. În timpul verificărilor au fost fotografiate eventualele fisuri și au fost făcute măsurători cu ajutorul unui aparat numit deformetru.
Raport de peste 500 de pagini după verificarea apartamentelor
Datele strânse în urma evaluărilor au fost incluse într-un raport de monitorizare care depășește 500 de pagini. Documentul a fost predat dirigintelui de șantier în ziua următoare încheierii verificărilor și a fost deja analizat, însă au mai rămas câteva aspecte care trebuie clarificate.
Raportul urmează să fie validat până marți, 15 septembrie. Imediat după acest pas va fi emis ordinul de începere a lucrărilor, iar constructorul va putea relua organizarea de șantier și intervențiile propriu-zise pentru punerea în siguranță a blocului.
Lucrările la blocul din Rahova, întârziate de proceduri
Demersurile pentru punerea în siguranță a clădirii au început încă din noiembrie 2025, însă la primele două proceduri de achiziție nu s-a prezentat niciun constructor. Pentru continuarea proiectului a fost necesar și acordul tuturor proprietarilor, ultimul dintre aceștia semnând documentele pe 6 februarie 2026.
O a treia procedură de achiziție a fost lansată pe 13 februarie, iar de această dată s-a prezentat un singur constructor. Autorizația de construire a fost eliberată de Primăria Sectorului 5 pe 4 martie, iar contractul pentru executarea lucrărilor a fost semnat cu firma Apolodor pe 15 mai, după aprobarea bugetului municipalității și includerea fondurilor necesare.
În lunile iunie și iulie au fost efectuate săpături suplimentare în jurul blocului, solicitate în cadrul anchetei, iar proiectantul nu a putut intra o perioadă pe șantier pentru a continua proiectarea. În același interval, a fost înlocuită o conductă de gaze din perimetrul străzii Vicina, au fost pregătite documentele pentru branșamente și au fost asigurate apa și energia electrică necesare organizării de șantier.
Amplasamentul a fost predat constructorului pe 17 iulie, iar câteva zile mai târziu blocul a fost filmat cu drona. Imaginile au fost folosite pentru finalizarea proiectului tehnic de punere în siguranță a clădirii.
Sprijin pentru familiile evacuate după explozia din Rahova
După explozie, persoanele evacuate au primit hrană, apă, cazare și sprijin de urgență, iar în jurul blocului a fost instituit un perimetru de siguranță. Aproape 300 de persoane au fost evaluate, 62 au fost cazate inițial în hoteluri, iar primele patru familii au fost mutate în apartamente la trei zile după incident.
Consilierii generali au aprobat mai întâi 2,9 milioane de lei pentru hoteluri, chirii și alte forme de sprijin, apoi încă 1,1 milioane de lei. Municipalitatea a demarat și un program prin care suportă integral chiriile locuințelor alese de familiile evacuate pe piața liberă. Pentru cele 43 de familii incluse în acest program au fost plătiți până acum 115.000 de euro. Explozia s-a produs în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, într-un bloc cu opt etaje de pe Calea Rahovei. Trei persoane și-au pierdut viața în urma deflagrației.