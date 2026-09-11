Explozia din Rahova: evaluarea celor 270 de apartamente s-a încheiat. Când încep lucrările la bloc

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 sept. 2026, 14:35

Toate cele 270 de apartamente din cele cinci scări vecine cu zona afectată de explozia din Rahova au fost verificate. Raportul tehnic va fi validat până pe 15 septembrie, după care vor începe lucrările de punere în siguranță.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre explozieBucurești