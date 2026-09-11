Preot din Bihor, trimis în judecată după ce ar fi pus la cale incendierea mașinii firmei administrate de soția sa

Un preot de 41 de ani și doi presupuşi complici au fost trimiși în judecată pentru incendierea intenționată a unui autoturism. Anchetatorii susțin că incidentul ar fi fost folosit pentru a crea imaginea unei persecuții politice și religioase.
Un preot în vârstă de 41 de ani, aflat în conflict cu Episcopia Ortodoxă a Oradiei, a fost trimis în judecată alături de alți doi bărbați, după ce ar fi pus la cale incendierea autoturismului unei firme administrate de soția sa. Anchetatorii susțin că incidentul ar fi fost pregătit pentru a construi o imagine de „persecuție” politică și religioasă, prin care să fie induse în eroare forurile bisericești și organele judiciare.
Incendiul a avut loc în noaptea de 4 spre 5 februarie 2025, într-o parcare de pe DN 76, la ieșirea din localitatea Drăgănești spre Ștei. Autoturismul Mazda aparținea societății comerciale administrate de soția preotului, iar verificările au exclus atât producerea unei defecțiuni tehnice, cât și posibilitatea unui eveniment spontan.
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Cum ar fi fost pregătită incendierea autoturismului
Înainte de incendiu ar fi fost cumpărați aproximativ 15 litri de benzină, folosiți ulterior pentru declanșarea și intensificarea focului. În noaptea respectivă, cei trei bărbați s-ar fi deplasat împreună în locul în care se afla mașina, fiecare dintre ei având, conform acuzațiilor, un rol diferit în desfășurarea acțiunii.
Bărbatul de 43 de ani ar fi turnat benzina în habitaclul autoturismului și ar fi aprins focul, după care ar fi părăsit zona cu ajutorul celorlalți participanți. Incendiul s-a manifestat inițial în partea din dreapta-față a mașinii, apoi s-a extins la celelalte componente combustibile ale vehiculului.
Preotul ar fi oferit sprijin material și moral atât pentru pregătirea, cât și pentru realizarea faptei, implicându-se apoi în valorificarea publică a incidentului. Bărbatul care ar fi executat efectiv incendierea ar fi participat ulterior la răspândirea informațiilor despre cele întâmplate, în timp ce al treilea inculpat, în vârstă de 36 de ani, ar fi asigurat sprijinul logistic și ar fi ajutat la ascunderea probelor.
Anchetatorii afirmă că acțiunea ar fi fost premeditată și folosită ulterior „pentru susținerea unei narațiuni de «persecuție» politică și religioasă”. Scopul ar fi fost exercitarea unor presiuni instituționale și inducerea în eroare a forurilor bisericești interne și externe, dar și a organelor judiciare.
Preotul este acuzat și că ar fi obținut un concediu medical cu un diagnostic nereal
În același dosar, preotul este acuzat că, la 14 ianuarie 2025, ar fi determinat un medic ortoped să consemneze în fișa de examinare un diagnostic nereal de entorsă la glezna dreaptă. În baza acestui diagnostic ar fi fost eliberat, în aceeași zi, un certificat de concediu medical pentru perioada 13-26 ianuarie, respectiv pentru 14 zile.
Certificatul ar fi fost depus la 6 februarie 2025, prin intermediul unei alte persoane, la Protopopiatul Ortodox Român Oradea. Anchetatorii susțin că documentul ar fi fost folosit pentru tergiversarea unei proceduri de cercetare disciplinară care se afla atunci în desfășurare. Pentru aceste fapte, preotul este acuzat de instigare la fals intelectual în formă continuată și uz de fals. El mai este cercetat și pentru divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, după ce ar fi publicat pe pagina personală de Facebook, la 1 mai 2025, o parte din declarația dată de un martor în fața anchetatorilor.
Cei trei bărbați au fost trimiși în judecată pentru distrugere, acuzațiile fiind formulate în funcție de rolul atribuit fiecăruia în pregătirea și comiterea incendiului. Dosarul urmează să fie judecat de Tribunalul Bihor.