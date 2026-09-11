Preot din Bihor, trimis în judecată după ce ar fi pus la cale incendierea mașinii firmei administrate de soția sa

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 sept. 2026, 13:12

Un preot de 41 de ani și doi presupuşi complici au fost trimiși în judecată pentru incendierea intenționată a unui autoturism. Anchetatorii susțin că incidentul ar fi fost folosit pentru a crea imaginea unei persecuții politice și religioase.

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