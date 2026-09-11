A închiriat o mașină pentru cinci zile și a vândut-o cu 8.000 de euro. Bărbatul este cercetat penal

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 sept. 2026, 12:00

Un bărbat de 39 de ani este cercetat penal după ce ar fi vândut un autoturism pe care îl închiriase pentru cinci zile. Mașina a fost găsită în Humulești și restituită firmei.

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