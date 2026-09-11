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A închiriat o mașină pentru cinci zile și a vândut-o cu 8.000 de euro. Bărbatul este cercetat penal

Mașină de poliție

Mașină de poliție

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 sept. 2026, 12:00

Un bărbat de 39 de ani este cercetat penal după ce ar fi vândut un autoturism pe care îl închiriase pentru cinci zile. Mașina a fost găsită în Humulești și restituită firmei.

Un bărbat de 39 de ani este cercetat penal după ce ar fi vândut un autoturism pe care îl închiriase de la o societate comercială pentru o perioadă de cinci zile. Conform contractului, bărbatul primise dreptul de a folosi mașina și trebuia să o predea la data și ora stabilite. Autoturismul nu ar mai fi fost însă returnat, iar cercetările au arătat că acesta ajunsese la o altă persoană.

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Mașina închiriată a fost găsită în Humulești

Polițiștii au identificat autoturismul în localitatea Humulești, la locuința unui bărbat care susține că l-ar fi cumpărat pentru suma de 8.000 de euro. Mașina a fost recuperată și predată societății comerciale de la care fusese închiriată. Autoturismul nu prezenta avarii vizibile și se afla în stare bună de funcționare.

Dosar penal pentru abuz de încredere

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Piatra-Neamț continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care autoturismul a fost înstrăinat. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru abuz de încredere.

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