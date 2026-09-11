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Locale· 1 min citire
A închiriat o mașină pentru cinci zile și a vândut-o cu 8.000 de euro. Bărbatul este cercetat penal
Mașină de poliție
Un bărbat de 39 de ani este cercetat penal după ce ar fi vândut un autoturism pe care îl închiriase pentru cinci zile. Mașina a fost găsită în Humulești și restituită firmei.
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