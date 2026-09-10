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Locale· 1 min citire

Panică într-un cartier din București. Un individ se plimba cu un pistol într-o pungă

Individ periculos

Individ periculos

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat10 sept. 2026, 18:34
Actualizat10 sept. 2026, 18:59
SursăRealitatea PLUS

Au fost clipe de groază într-un complex rezidențial de la marginea orașului, același unde în urmă cu un an și jumătate a fost ucisă Teodora Marcu! Un bărbat în vârstă de 44 de ani aflat în stare ebrietate a mers pe străzi cu un pistol prins la brâu.

Era în stare de ebrietate și mergea cu pistolul pe stradă

Pistolul a fost observat de angajații unei cafenele unde a mers individul.

Aceștia au chemat agenții de pază ai complexului, care au alertat și poliția.

Atât bărbatul, cât și cel cu care consuma alcool la terasă au fost surprinși de polițiști și încătușați.

Ambii au fost duși la secție pentru audieri.

Oamenii legii au descoperit că individul purta un pistol cu bile, care poate fi letal.

Posesorul armei a fost amendat cu 5.000 de lei.

„Poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului, unde au depistat persoana în cauză. Din verificările efectuate nu au rezultat aspecte privind folosirea armei pentru ameninţarea sau intimidarea vreunei persoane. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că bărbatul, în vârstă de 44 de ani, s-ar fi aflat în stare de ebrietate, iar arma a fost ridicată de poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Ilfov, în vederea efectuării verificărilor specifice”, se arată în comunicatul transmis de oamenii legii.

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