Panică într-un cartier din București. Un individ se plimba cu un pistol într-o pungă

Publicat 10 sept. 2026, 18:34 Actualizat 10 sept. 2026, 18:59 Sursă Realitatea PLUS

Au fost clipe de groază într-un complex rezidențial de la marginea orașului, același unde în urmă cu un an și jumătate a fost ucisă Teodora Marcu! Un bărbat în vârstă de 44 de ani aflat în stare ebrietate a mers pe străzi cu un pistol prins la brâu.

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