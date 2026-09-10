Doliu în lumea medicală: Cosmin a murit la doar 25 de ani, la o zi după ce și-a luat licența

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 sept. 2026, 17:09

Un tânăr absolvent al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara a murit la numai 25 de ani, la scurt timp după ce își încheiase cu succes studiile. Cosmin Nicholas Bodran își susținuse examenul de licență cu o zi înainte și obținuse media 8,47.

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