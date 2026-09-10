Doliu în lumea medicală: Cosmin a murit la doar 25 de ani, la o zi după ce și-a luat licența

Un tânăr absolvent al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara a murit la numai 25 de ani, la scurt timp după ce își încheiase cu succes studiile. Cosmin Nicholas Bodran își susținuse examenul de licență cu o zi înainte și obținuse media 8,47.
Cosmin plecase din Timișoara spre Sighetu Marmației, acasă la părinții săi, pentru a sărbători reușita alături de familie. Bucuria momentului s-a transformat însă într-o tragedie.
Tânărul s-a simțit rău în timp ce se afla la un prieten pentru a urmări un meci. A acuzat o stare de rău și, potrivit relatărilor familiei și apropiaților, a spus că simte că urmează să sufere un infarct. Au fost solicitate echipajele medicale, însă intervenția nu a mai putut să-i salveze viața.
Cosmin tocmai își încheiase studiile la Medicină
Cu doar o zi înainte de tragedie, Cosmin Nicholas Bodran își susținuse examenul de licență la Facultatea de Medicină din cadrul UMF „Victor Babeș” din Timișoara.
Tânărul reușise să promoveze examenul cu media 8,47, iar după finalizarea studiilor s-a întors în orașul natal pentru a împărtăși momentul important cu părinții săi.
Avea doar 25 de ani și își pregătea, practic, începutul carierei în medicină. Moartea sa fulgerătoare i-a șocat pe cei care l-au cunoscut.
Mesajul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”
Reprezentanții Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara au transmis un mesaj de condoleanțe după dispariția tânărului absolvent.
Instituția și-a exprimat solidaritatea cu familia îndoliată și a vorbit despre pierderea neașteptată a unui absolvent care își încheiase studiile cu succes.
„Plecarea sa fulgerătoare a lăsat un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut și apreciat”, au transmis reprezentanții universității.
În mesajul public, conducerea UMF „Victor Babeș” a transmis familiei întreaga compasiune în aceste momente de profundă durere.
Prietenii și familia au transmis mesaje emoționante
Vestea morții lui Cosmin a generat numeroase reacții în rândul celor care l-au cunoscut. Prietenii, rudele și apropiații au transmis mesaje de rămas-bun pe rețelele sociale.
Unul dintre cele mai emoționante mesaje a fost publicat de nașul său, care a vorbit despre durerea provocată de pierderea atât de timpurie a tânărului.
Acesta a rememorat cu mândrie momentul în care Cosmin a absolvit Medicina și și-a exprimat regretul că tânărul nu va mai putea să-și urmeze drumul profesional pe care abia îl începuse.
„La numai 24 de ani, când viața abia își deschidea înaintea ta cele mai frumoase drumuri, Dumnezeu te-a chemat la El”, a transmis nașul său, într-un mesaj de adio.
Acesta a mai spus că, în calitate de preot, se roagă pentru sufletul lui Cosmin și pentru puterea mamei tânărului de a trece peste această pierdere.
„Să-ți fie drumul lin”
Și alte persoane care l-au cunoscut pe Cosmin au lăsat mesaje de condoleanțe.
„Numai Dumnezeu știe de ce te-a chemat atât de repede la El, Cosmin. Să-ți fie drumul lin, îngerii aproape, iar Maica Sfântă să-ți vegheze ție somnul și mamei tale să-i fie de sprijin și alinare”, a scris una dintre persoanele apropiate.
Alți oameni au transmis rugăciuni pentru familia tânărului și, în special, pentru mama acestuia, care se confruntă cu o pierdere devastatoare.
„Dumnezeu să-l odihnească în pace! Rugăciunile noastre sunt și pentru mama lui Cosmin, chemată să poarte o cruce foarte grea. Dă-i, Doamne, putere și mângâiere”, se arată într-un alt mesaj.
Dispariția lui Cosmin Nicholas Bodran lasă în urmă o familie îndoliată, colegi și prieteni care l-au cunoscut, dar și un drum profesional care abia începea după absolvirea Facultății de Medicină.