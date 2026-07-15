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Un bărbat din Galați a făcut infarct la volan după ce a aflat că fiica sa fusese implicată într-un accident rutier. Medicii nu au mai putut face nimic

Accident în Șendreni

Accident în Șendreni

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 11:13

Un bărbat de 45 de ani din localitatea Șendreni, județul Galați, a murit după ce a suferit un infarct în timp ce se afla la volan. Tragedia s-a produs la scurt timp după ce acesta a aflat că fiica sa fusese implicată într-un eveniment rutier.

Bărbatului i s-a făcut rău în timp ce conducea

Potrivit informațiilor disponibile, bărbatul avea probleme cardiace și era purtător de stent. După ce a primit vestea despre incidentul în care fusese implicată fiica sa, i s-a făcut rău la volan. Deși accidentul tinerei nu fusese unul grav, șocul provocat de veste i-a fost fatal.

În mașină se afla și soția bărbatului. Șoferul a reușit să tragă autoturismul pe dreapta înainte de a intra în stop cardio-respirator, conform presei locale.

Medicii nu au mai putut să îl salveze

Echipajele de intervenție ajunse la fața locului au început imediat manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, bărbatul nu a mai putut fi salvat, iar medicii au declarat decesul. Circulația în zonă s-a desfășurat cu dificultate în urma intervenției.

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