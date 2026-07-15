Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Accident în Botoșani: doi tineri de 16 și 21 de ani au ajuns la spital
Accident rutier
Publicat15 iul. 2026, 11:16
SursăRealitatea PLUS
Doi tineri 16 şi 21 de ani au ajuns la spital, după un accident între o mașină și un motoscuter în Botoșani. S-a întâmplat în parcarea unei zone de agrement.
Citește și
- 12:47Accident de muncă la o fabrică de lemn din Cicârlău. Un muncitor a murit după ce a fost lovit de o bucată de lemn
- 11:35Persoană de 71 de ani, moartă după ce a fost scoasă inconștientă din Lacul Techirghiol
- 11:20Incendiu puternic în Cluj. Flăcările au distrus mai multe culturi de grâu
- 11:13Un bărbat din Galați a făcut infarct la volan după ce a aflat că fiica sa fusese implicată într-un accident rutier. Medicii nu au mai putut face nimic
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News