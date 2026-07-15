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Locale· 1 min citire
Persoană de 71 de ani, moartă după ce a fost scoasă inconștientă din Lacul Techirghiol
SMURD
O persoană în vârstă de 71 de ani, din Constanța, a murit după ce a fost scoasă inconștientă din Lacul Techirghiol. Salvatorii au intervenit în zona Nautic și au încercat să îi acorde îngrijiri medicale, însă victima a fost declarată decedată.
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