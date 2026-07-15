Incendiu devastator la o fermă din Suceava. Peste 1.000 de păsări și mai multe animale au murit în flăcări

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 iul. 2026, 10:26

Un incendiu de proporții a distrus o fermă de animale din localitatea Drăgușeni, județul Suceava. Focul a cuprins rapid întreaga hală, iar bilanțul este unul dramatic: peste 1.000 de păsări și mai multe animale au pierit, în timp ce construcția și bunurile din interior au fost mistuite de flăcări. Primele informații indică faptul că incendiul ar fi fost provocat de un cablu electric defect.

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