Incendiu puternic în Cluj. Flăcările au distrus mai multe culturi de grâu

Publicat 15 iul. 2026, 11:20 Sursă Realitatea PLUS

Un incendiu puternic a izbucnit la un lan de grâu aflat în Cluj. Flăcările s-au extins cu rapiditate pe fondul temperaturilor ridicate, al vegetației uscate și al vântului. A existat riscul riscul ca focul să ajungă la o locuință aflată în imediata apropiere, însă nu s-a ajuns la această tragedie.

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