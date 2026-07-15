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Locale· 1 min citire
Incendiu puternic în Cluj. Flăcările au distrus mai multe culturi de grâu
Incendiu
Publicat15 iul. 2026, 11:20
SursăRealitatea PLUS
Un incendiu puternic a izbucnit la un lan de grâu aflat în Cluj. Flăcările s-au extins cu rapiditate pe fondul temperaturilor ridicate, al vegetației uscate și al vântului. A existat riscul riscul ca focul să ajungă la o locuință aflată în imediata apropiere, însă nu s-a ajuns la această tragedie.
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