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Incendiu puternic în Cluj. Flăcările au distrus mai multe culturi de grâu

Incendiu

Incendiu

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat15 iul. 2026, 11:20
SursăRealitatea PLUS

Un incendiu puternic a izbucnit la un lan de grâu aflat în Cluj. Flăcările s-au extins cu rapiditate pe fondul temperaturilor ridicate, al vegetației uscate și al vântului. A existat riscul riscul ca focul să ajungă la o locuință aflată în imediata apropiere, însă nu s-a ajuns la această tragedie.

Incendiu masiv la un lan de grâu

Flăcările au cuprins aproximativ trei hectare.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii, care u mobilizat două echipaje și două autospeciale de stingere.

Intervenția s-a desfășurat contra cronometru, în condiții dificile, pentru a limita extinderea incendiului și pentru a proteja bunurile aflate în zonă.

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