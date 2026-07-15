Advertising
Advertising
Locale· 2 min citire
Incendiu devastator la o fermă din Suceava. Peste 1.000 de păsări și mai multe animale au murit în flăcări
Incendiu
Un incendiu de proporții a distrus o fermă de animale din localitatea Drăgușeni, județul Suceava. Focul a cuprins rapid întreaga hală, iar bilanțul este unul dramatic: peste 1.000 de păsări și mai multe animale au pierit, în timp ce construcția și bunurile din interior au fost mistuite de flăcări. Primele informații indică faptul că incendiul ar fi fost provocat de un cablu electric defect.
Citește și
- 12:47Accident de muncă la o fabrică de lemn din Cicârlău. Un muncitor a murit după ce a fost lovit de o bucată de lemn
- 11:35Persoană de 71 de ani, moartă după ce a fost scoasă inconștientă din Lacul Techirghiol
- 11:20Incendiu puternic în Cluj. Flăcările au distrus mai multe culturi de grâu
- 11:16Accident în Botoșani: doi tineri de 16 și 21 de ani au ajuns la spital
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News