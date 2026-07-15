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Locale· 1 min citire
Accident de muncă la o fabrică de lemn din Cicârlău. Un muncitor a murit după ce a fost lovit de o bucată de lemn
Poliția Română
Un accident mortal de muncă s-a produs la o societate comercială de prelucrare a lemnului din Cicârlău. Un muncitor în vârstă de aproximativ 55 de ani a fost lovit de o bucată de lemn care i-ar fi pătruns în abdomen.
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