Azilul groazei din Dorohoi încă funcționează: 67 de oameni, găsiți într-un centru autorizat pentru doar 24 de locuri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 14:25

Centrul „Casa Elena” din Dorohoi revine în atenția autorităților, la doar câteva luni după scandalul care a dus la închiderea sa și la deschiderea mai multor dosare penale, inclusiv unul pentru suspiciuni de omor. De această dată, inspectorii sociali au descoperit că unitatea funcționa cu mult peste capacitatea pentru care fusese autorizată.

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