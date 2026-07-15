Azilul groazei din Dorohoi încă funcționează: 67 de oameni, găsiți într-un centru autorizat pentru doar 24 de locuri

Centrul „Casa Elena” din Dorohoi revine în atenția autorităților, la doar câteva luni după scandalul care a dus la închiderea sa și la deschiderea mai multor dosare penale, inclusiv unul pentru suspiciuni de omor. De această dată, inspectorii sociali au descoperit că unitatea funcționa cu mult peste capacitatea pentru care fusese autorizată.
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Botoșani a aplicat o amendă de 80.000 de lei. Este vorba despre aceeași unitate care, anul trecut, fusese închisă în urma controalelor coordonate de Instituția Prefectului.
67 de beneficiari, deși centrul are doar 24 de locuri autorizate
Centrul deține licență de funcționare pentru 24 de locuri, însă, în momentul controlului, inspectorii au găsit 67 de persoane cazate. Diferența arată că serviciile sociale erau oferite fără respectarea condițiilor prevăzute în autorizație.
Pentru această abatere, AJPIS Botoșani a aplicat o sancțiune de 80.000 de lei. În același timp, inspectorii au stabilit mai multe măsuri de remediere și vor urmări modul în care acestea sunt puse în aplicare, conform presei locale.
Centrul fusese închis în mai 2025
„Casa Elena” a fost închisă în luna mai 2025, după ce verificările făcute de mai multe instituții au scos la iveală nereguli grave. La acel moment, autoritățile au descoperit peste 70 de persoane într-un centru autorizat pentru aproximativ 25 de beneficiari.
O parte dintre oameni erau cazați în spații improvizate, inclusiv într-o magazie. În urma controalelor, procurorii au deschis trei dosare penale, unul dintre acestea vizând suspiciuni de omor, după moartea unei beneficiare.
Activitatea a fost reluată după o decizie a instanței
Administratorul centrului a contestat în instanță măsurile dispuse de autorități și a obținut o hotărâre favorabilă. Decizia a permis reluarea activității, iar între timp spațiile ar fi fost recompartimentate.
Problemele legate de depășirea capacității autorizate nu au fost însă rezolvate. La noul control, numărul beneficiarilor găsiți în centru era de aproape trei ori mai mare decât limita prevăzută în licență.
Inspectorii vor reveni în control
Noua sancțiune ridică din nou semne de întrebare privind modul în care sunt respectate condițiile de funcționare. Diferența dintre cele 24 de locuri autorizate și cele 67 de persoane cazate arată că unitatea continuă să funcționeze peste limitele aprobate, în ciuda scandalului de anul trecut.
Cazul apare într-o perioadă în care atenția publică este îndreptată și spre centrele sociale din județul Bihor, unde controalele au scos la iveală alte nereguli privind îngrijirea persoanelor vulnerabile. AJPIS Botoșani a anunțat că inspectorii vor reveni pentru a verifica dacă măsurile impuse au fost respectate, iar eventualele abateri pot duce la noi sancțiuni.