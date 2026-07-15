Accident de muncă la o fabrică de lemn din Cicârlău. Un muncitor a murit după ce a fost lovit de o bucată de lemn

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 12:47

Un accident mortal de muncă s-a produs la o societate comercială de prelucrare a lemnului din Cicârlău. Un muncitor în vârstă de aproximativ 55 de ani a fost lovit de o bucată de lemn care i-ar fi pătruns în abdomen.

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