Dunărea scade cu un metru pe zi din cauza secetei: nivelul apei este de trei ori mai mic decât normal, iar navigația și pescuitul au fost restricționate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 15:12

Seceta prelungită a dus la o situație critică pe Dunăre, unde nivelul apei scade cu aproximativ un metru pe zi și este de trei ori mai mic decât ar fi normal. La Giurgiu, cota fluviului a ajuns la valori negative, sub 100 de centimetri, iar tendința de scădere continuă. Autoritățile au impus restricții pentru navigație și pescuit și le cer conducătorilor de ambarcațiuni să circule cu prudență maximă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Dunareanivelul dunărea