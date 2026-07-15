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Șoferiță prinsă băută după ce și-a abandonat mașina lovită într-un stâlp. Ce alcoolemie au descoperit polițiștii

Accident rutier

Accident rutier

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 iul. 2026, 16:19

O femeie în vârstă de 55 de ani este cercetată de polițiști după ce a provocat un accident rutier și și-a abandonat autoturismul avariat la locul impactului. Ghinionul acesteia a fost că mașina a fost observată de un echipaj aflat în patrulare pe timpul nopții, iar verificările au dus rapid la identificarea proprietarei.

Mașina lovită de un stâlp a fost descoperită de polițiști

Incidentul s-a petrecut pe timpul nopții, în comuna Tulucești, județul Galați, când o șoferiță de 55 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat cu autoturismul într-un stâlp. După impact, femeia a părăsit locul accidentului și a abandonat vehiculul avariat.

Autoturismul a fost observat de polițiști aflați în misiune, care au remarcat avariile și au început imediat verificările pentru a stabili cine se afla la volan în momentul producerii accidentului.

Proprietara autoturismului a fost identificată

În urma cercetărilor, oamenii legii au reușit să o identifice pe proprietara mașinii, o femeie de 55 de ani. Aceasta a fost găsită la scurt timp și testată cu aparatul etilotest.

Rezultatul a indicat o concentrație de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care depășește limita legală și impune efectuarea unor investigații suplimentare.

Dusă la spital pentru recoltarea probelor biologice

După testarea cu etilotestul, șoferița a fost condusă la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice.

Analizele de laborator vor stabili cu exactitate alcoolemia din sânge la momentul producerii accidentului, rezultat care va sta la baza continuării cercetărilor.

Oamenii legii desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

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