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Locale· 2 min citire
Șoferiță prinsă băută după ce și-a abandonat mașina lovită într-un stâlp. Ce alcoolemie au descoperit polițiștii
Accident rutier
O femeie în vârstă de 55 de ani este cercetată de polițiști după ce a provocat un accident rutier și și-a abandonat autoturismul avariat la locul impactului. Ghinionul acesteia a fost că mașina a fost observată de un echipaj aflat în patrulare pe timpul nopții, iar verificările au dus rapid la identificarea proprietarei.
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