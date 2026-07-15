Șoferiță prinsă băută după ce și-a abandonat mașina lovită într-un stâlp. Ce alcoolemie au descoperit polițiștii

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 iul. 2026, 16:19

O femeie în vârstă de 55 de ani este cercetată de polițiști după ce a provocat un accident rutier și și-a abandonat autoturismul avariat la locul impactului. Ghinionul acesteia a fost că mașina a fost observată de un echipaj aflat în patrulare pe timpul nopții, iar verificările au dus rapid la identificarea proprietarei.

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