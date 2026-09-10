Elevii din București pot primi bani pentru aparat dentar. Programul acoperă până la 5.000 de lei

Copiii și adolescenții din București pot primi până la 5.000 de lei pentru tratamente ortodontice cu aparat dentar fix prin proiectul SMILE-2. Programul se adresează elevilor cu vârste între 12 și 17 ani și are prevăzuți 800 de beneficiari în 2026.
Copiii și adolescenții din București pot beneficia de un sprijin financiar de până la 5.000 de lei pentru tratamente ortodontice cu aparate fixe, prin proiectul SMILE-2, derulat de Primăria Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București. Programul se adresează elevilor cu vârste între 12 și 17 ani și se acordă în limita numărului de beneficiari aprobat.
Proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 346 din 29 august 2025 și are un buget total de 5 milioane de lei pentru 1.000 de beneficiari. Dintre aceștia, 200 au fost prevăzuți pentru anul 2025, iar 800 pentru 2026.
Cine poate primi până la 5.000 de lei pentru aparat dentar?
Sprijinul financiar se acordă copiilor care au împlinit 12 ani, dar nu au împlinit 18 ani la data înscrierii, sunt elevi ai unor instituții de învățământ de stat sau private din București și au nevoie de tratament ortodontic cu aparat fix. Pentru fiecare beneficiar poate fi acordată o sumă de maximum 5.000 de lei, respectiv cel mult 2.500 de lei pentru fiecare arcadă.
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În pachetul de servicii decontate sunt incluse consultația inițială pentru evaluarea arcadei, planul de tratament, aparatul ortodontic fix metalic, aplicarea acestuia și primul control ortodontic după montare. Sprijinul se acordă o singură dată fiecărui beneficiar.
Cum sunt decontați banii pentru tratamentul ortodontic?
Banii nu sunt acordați direct părinților, ci sunt decontați de ASSMB către unitățile medicale de specialitate afiliate proiectului și alese de beneficiar. Dacă valoarea totală a serviciilor depășește suma aprobată prin program, diferența trebuie suportată de familie.
Dosarele eligibile sunt aprobate în ordinea înregistrării online, în limita numărului de locuri disponibile. Pentru 2026, proiectul prevede 800 de beneficiari.
Ce condiții trebuie să îndeplinească elevii și părinții?
Copilul trebuie să fie elev la o instituție de învățământ de stat sau privată din București și să îndeplinească cerințele medicale pentru tratamentul ortodontic. Părintele sau reprezentantul legal trebuie să aibă domiciliul stabil sau viza de reședință în București, obținută cu cel puțin șase luni înainte de depunerea cererii. Copilul nu trebuie să se afle deja, în momentul includerii în proiect, în tratament ortodontic cu aparat fix, cu excepția disjunctoarelor. De asemenea, părintele sau reprezentantul legal nu trebuie să aibă datorii la bugetul local al sectorului de domiciliu sau de reședință.
Cum se stabilește dacă un copil poate beneficia de aparat dentar?
Eligibilitatea medicală nu este automată, iar copilul trebuie evaluat mai întâi în cadrul Rețelei Cabinetelor Stomatologice Școlare a ASSMB. Ulterior, un medic specialist sau primar în ortodonție dintr-o unitate medicală afiliată proiectului trebuie să stabilească dacă există indicație pentru aplicarea aparatului fix.
Prima etapă începe cu programarea online pentru consultația inițială într-un cabinet stomatologic școlar ASSMB. Părintele trebuie să completeze datele copilului, informațiile despre unitatea de învățământ și datele de contact, iar după înregistrare primește prin e-mail confirmarea și informațiile privind programarea.
Ce documente sunt necesare pentru înscriere?
La consultația din cabinetul stomatologic școlar, copilul trebuie să fie însoțit de părinte sau de reprezentantul legal. Sunt necesare, printre altele, carnetul sau adeverința de elev, actul de identitate al părintelui și, în funcție de vârsta copilului, cartea de identitate sau certificatul de naștere.
După evaluarea realizată de medicii ASSMB, copilul trebuie programat la o unitate medicală de specialitate afiliată proiectului, aleasă din lista pusă la dispoziție. Medicul ortodont evaluează cazul și, dacă există indicație pentru aparat fix, eliberează documentul medical necesar pentru continuarea procedurii.
Cum se face înscrierea finală în proiectul SMILE-2?
După parcurgerea primei etape și obținerea indicației medicale, părintele poate trece la etapa a doua, care presupune înscrierea finală în proiect. Dosarul se transmite online și trebuie să conțină documentele solicitate de ASSMB, inclusiv actele medicale, acordul GDPR, actele de identitate și documentele care dovedesc domiciliul sau reședința în București.
Dosarele sunt verificate de Unitatea de Implementare a Proiectului. Dacă lipsesc documente sau sunt necesare corecturi, solicitantul este notificat prin e-mail și are la dispoziție cel mult două zile lucrătoare pentru completarea sau corectarea dosarului.
În cât timp se primește răspunsul după depunerea dosarului?
În cazul aprobării, solicitantul este informat prin e-mail în maximum 30 de zile lucrătoare de la depunerea dosarului complet. Ulterior, părintele sau reprezentantul legal trebuie să se prezinte la ASSMB în maximum 10 zile calendaristice pentru semnarea contractului și ridicarea deciziei de aprobare.
Nerespectarea acestui termen poate duce la pierderea sprijinului financiar. În prezent, solicitările pentru Etapa I sunt deschise în limita numărului de locuri stabilit pentru fiecare campanie, iar perioadele în care pot fi depuse sunt anunțate pe site-ul dedicat proiectului.