Elevii din București pot primi bani pentru aparat dentar. Programul acoperă până la 5.000 de lei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 sept. 2026, 15:10

Copiii și adolescenții din București pot primi până la 5.000 de lei pentru tratamente ortodontice cu aparat dentar fix prin proiectul SMILE-2. Programul se adresează elevilor cu vârste între 12 și 17 ani și are prevăzuți 800 de beneficiari în 2026.

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