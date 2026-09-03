Și-a înjunghiat soțul în abdomen, iar el s-a dus rănit la muncă. Femeie de 60 de ani din București, arestată

O femeie de 60 de ani din București a fost arestată preventiv pentru 30 de zile după ce și-ar fi atacat soțul cu un cuțit, în urma unui conflict izbucnit în locuință. Bărbatul nu a sunat la 112, ci a mers ulterior la serviciu, unde un coleg i-a observat rana și a cerut ajutorul Poliției.
O femeie în vârstă de 60 de ani, din București, a fost arestată preventiv după ce și-ar fi înjunghiat soțul în abdomen, în urma unui conflict spontan izbucnit în locuința celor doi. Bărbatul, în vârstă de 62 de ani, nu a sunat imediat la 112, ci s-a prezentat ulterior la serviciu, unde un coleg i-a observat rana și a alertat Poliția.
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Victima a fost transportată la spital pentru investigații medicale suplimentare, iar femeia este cercetată pentru violență în familie. Aceasta a fost reținută inițial pentru 24 de ore, apoi arestată preventiv pentru 30 de zile.
Cum s-a produs agresiunea din București?
Potrivit Poliției Capitalei, incidentul ar fi avut loc la data de 1 septembrie 2026, în locuința celor doi soți. În urma unui conflict spontan, femeia de 60 de ani și-ar fi agresat fizic soțul și ar fi folosit un obiect tăietor-înțepător.
„În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că bărbatul, în vârstă de 62 de ani, ar fi fost victima unei agresiuni fizice la domiciliu, motiv pentru care cercetările au fost preluate, de îndată, de poliţişti din cadrul Secţiei 19 Poliţie. Din primele cercetări efectuate şi în baza probatoriului administrat, a rezultat faptul că, la data de 1 septembrie 2026, în timp ce se afla la domiciliu, împreună cu soţia sa, în vârstă de 60 de ani, în urma unui conflict spontan, bărbatul ar fi fost agresat fizic de către aceasta. Totodată, femeia ar fi folosit un obiect tăietor-înţepător, cu care i-ar fi provocat soţului său o plagă la nivelul abdomenului, acesta prezentând leziuni vizibile”, precizează Poliția.
Cum au aflat polițiștii despre atac?
Bărbatul nu a apelat serviciul de urgență imediat după incident. A doua zi, pe 2 septembrie, acesta s-a prezentat la locul de muncă, deși avea o rană vizibilă la nivelul abdomenului.
Un coleg a observat leziunea și a sunat la 112. Sesizarea a fost preluată inițial de polițiștii Secției 22, iar după primele verificări cercetările au fost preluate de Secția 19 Poliție.
„Victima a fost transportată la o unitate spitalicească, în vederea efectuării de investigaţii medicale suplimentare”, a transmis Poliția Capitalei.
De ce a refuzat bărbatul ordinul de protecție provizoriu?
Polițiștii i-au prezentat victimei prevederile legale privind prevenirea și combaterea violenței domestice și posibilitatea emiterii unui ordin de protecție provizoriu.
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Bărbatul a refuzat însă completarea formularului de evaluare a riscului.
„Totodată, persoanei vătămate i-au fost aduse la cunoştinţă prevederile Legii nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice, referitoare la emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, însă acesta a refuzat completarea formularului de evaluare a riscului”, precizează polițiștii.
Ce măsuri au luat anchetatorii împotriva femeii?
Femeia de 60 de ani a fost găsită de polițiști și dusă la sediul Secției 19 pentru audieri și clarificarea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.
În urma probelor administrate, aceasta a fost reținută pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Cercetările continuă la Secția 19 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, într-un dosar de violență în familie.