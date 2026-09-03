Și-a înjunghiat soțul în abdomen, iar el s-a dus rănit la muncă. Femeie de 60 de ani din București, arestată

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 3 sept. 2026, 15:15

O femeie de 60 de ani din București a fost arestată preventiv pentru 30 de zile după ce și-ar fi atacat soțul cu un cuțit, în urma unui conflict izbucnit în locuință. Bărbatul nu a sunat la 112, ci a mers ulterior la serviciu, unde un coleg i-a observat rana și a cerut ajutorul Poliției.

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